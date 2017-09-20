наверх
20.09.201723:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: по отправке миротворцев в Донбасс возможен компромисс

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (138)

    (обновлено: )37003
    Глава государства Петр Порошенко сообщил после своего выступления в СБ ООН, что Киев настаивает, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией".
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает, что по отправке миротворцев в Донбасс возможно достичь компромисса.

    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Онлайн - трансляция
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    Порошенко выступает на Генассамблее ООН

    Совет Безопасности ООН в среду проводит министерское заседание по миротворческим операциям всемирной организации. Отвечая после заседания на вопрос журналистов, "возможен ли компромисс", украинский лидер сказал: "Возможен".

    Порошенко также сообщил после своего выступления в СБ ООН, что Киев настаивает, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией".

    Кроме того, на заседании Совбеза Порошенко призвал генсека ООН направить техмиссию по оценке ситуации на Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

    Читайте также: Мир расколот. Последствия речи Трампа в ООН

    Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Зинаида Цвиринько (справа)
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Флаг Румынии
    Реформа образования: необратимые последствия