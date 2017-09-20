Порошенко: по отправке миротворцев в Донбасс возможен компромисс

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КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко считает, что по отправке миротворцев в Донбасс возможно достичь компромисса.

Совет Безопасности ООН в среду проводит министерское заседание по миротворческим операциям всемирной организации. Отвечая после заседания на вопрос журналистов, "возможен ли компромисс", украинский лидер сказал: "Возможен".

Порошенко также сообщил после своего выступления в СБ ООН, что Киев настаивает, чтобы миротворцы ООН располагались "на всей территории страны, оккупированной Россией".

Кроме того, на заседании Совбеза Порошенко призвал генсека ООН направить техмиссию по оценке ситуации на Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил ранее, что обсудит освобождение пленных в Донбассе на Генассамблее ООН.