Миротворцы в Донбассе. Почему Украина и РФ зашли в тупик

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Страсти по миротворцам

В вопросе введения миротворцев на Донбасс наступил переговорный тупик: предложения РФ и Киева оказались полностью несовместимы. Главной загвоздкой стал вопрос, где именно должен размещаться миротворческий контингент и из кого формироваться.

США и Украина отказались работать с текстом российской резолюции о размещении на Донбассе миротворцев. Сообщается, что Киев и Вашингтон готовят альтернативный документ, который представят в кулуарах Генассамблеи ООН. Но сможет ли Украина переубедить мир пристать на ее позицию?

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В чем загвоздка?

Разговоры о введении миротворцев на Донбасс Киев начал вести еще с марта 2015 года. Эту идею президент Петр Порошенко тогда обсуждал с генсеком ООН, а затем ее озвучивали во время заседаний "нормандской четверки". Тема активизировалась в 2016 году. Озвучивались предложения и о миссии ООН и о вооружении усиленной миссии ОБСЕ.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров допускал предоставление наблюдателям ОБСЕ легкого вооружения для обороны. Такую идею даже поддерживал президент РФ Владимир Путин, но на неприемлемых для Украины условиях. До осени 2017 года миротворческие инициативы не находили поддержки у всех сторон переговоров.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин неожиданно предложил ввести в Донбасс вооруженных миротворцев ООН. Но на условиях: миротворцы должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ, а их действия надо согласовывать с ополченцами.

Путин подчеркнул, что нигде, кроме линии соприкосновения, миротворцы находиться не должны.

"Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины", — заявил Путин и поручил внести такой проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что миротворцы ООН могут размещаться в любой точке соприкосновения в зоне конфликта, однако на размещение миротворческих сил должны дать согласие все противоборствующие стороны, в том числе ДНР и ЛНР, с которыми Киев отказывается проводить консультации, хотя это обозначено в минских соглашениях.

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Украинский план

По мнению Украины, миротворцы должны находиться не только на линии разграничения сторон, как предлагает РФ, но размещаться по всей территории ЛДНР и самое главное — на украино-российской границе! Этот пункт и вызвал больше всего вопросов.

"Миротворцы должны присутствовать везде, включая территории, где Россия хранит оружие и на неконтролируемом участке украино-российской границы. Это бы очень быстро остановило поток российских войск, оружия и амуниции. Потенциал агрессии был бы остановлен", — заявил президент Петр Порошенко.

Предложение Путина относительно размещения "голубых касок" только на линии соприкосновения он назвал абсолютно недопустимым.

По оценкам украинской стороны, количество миротворцев на Донбассе должно достигать от 40 до 60 тысяч человек.

"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тыс. человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия", — заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По мнению замминистра, по национальному составу миссии — это должны быть представители только нейтральных стран.

"Никоим образом там не должны присутствовать представители России, а также стран, которые являются сателлитами РФ, например Армении, Казахстана и других", — добавил он.

Вместе с тем, какой именно вариант предложения по миротворцам готова поддержать ОБСЕ и поддержит ли она инициативу Украины ввести миротворцев на всю территорию Донбасса, до российско-украинской границы — пока неизвестно.

В то же время в России не видят логики в размещении миротворцев на границе двух государств, ведь военные действия там не идут. Кроме того, официально Россия и Украина не ведут между собой войну. А как известно, основная функция миротворцев — помощь по установлению и сохранению прекращения огня и созданию буферной зоны между воюющими сторонами.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, смысл миротворцев — прекратить вооруженное противостояние на Донбассе.

"И смысл был в том, что ввести миротворцев на линию соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние… А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают того, что там происходит, в зоне конфликта", — подчеркивала она.

Позиция ополченцев

Негативно восприняли предложения Киева и в ДНР и ЛНР. Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин отметил, что на территории ДНР ситуация спокойная, "тем более она спокойная на границе с Россией".

"Если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ", — сказал полпред.

По мнению и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, на границе России и ЛНР проблем нет.

"На нашей границе с Россией контингента миротворцев ООН не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны", — считает он.

Реакция в мире

Вопрос формата миротворческой миссии на Донбассе вызвал немало споров и в мире.

В Госдепе США поддержали Украину. Как заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт, США выступают за размещение миротворцев ООН на украинском Донбассе на всей неподконтрольной территории, в том числе и на границе с Россией, и настаивают, чтобы они имели широкий мандат.

В то же время президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи ООН заявил, что миссии миротворцев ООН в обязательном порядке обязаны придерживаться тех направлений, для которых они вообще существуют.

"Миссии миротворцев, все без исключения, обязаны действовать в тех границах, для которых они и были созданы. Как результат наша работа — люди должны увидеть, что мы проделаем всю необходимую работу, чтобы реформироваться и действовать. Однако если мы будем акцентировать свое внимание на результатах, но не на процессе, чтобы помнить о мирных жителях, интересы которых мы представляем, нам нужно быть стопроцентно уверенными, что ни один из членов ООН не сидит здесь просто так", — заявил Трамп.

Однако спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что предложение Путина о введении миротворцев на Донбасс в дальнейшем разделит Украину, а не решит конфликт.

"Было очень интересно на прошлой неделе видеть, как Россия предлагает миротворческую миссию ООН, что-то, что Россия ранее заявляла, что не будет поддерживать, что-то, что было предложено после консультаций в нормандском формате с США и другими. Детали того, что было предложено, я думаю, на самом деле еще более разделят Украину, а не решат проблему", — сказал он на конференции YES, проходившей в Киеве.

Германия

Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала интересным предложение Путина по миротворцам, но не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций.

При этом, по ее мнению, обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ миротворцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер.

Польша

Поприветствовало предложение по миротворцам в Донбассе и министерство иностранных дел Польши, однако условия их размещения должны быть приняты в сотрудничестве с официальным Киевом.

Но в ведомстве отметили, что условия их размещения должны быть приняты в сотрудничестве с официальным Киевом.

"Однако мы не можем согласиться с ситуацией, когда присутствие этих сил будет нарушать общепринятые принципы международного права, включая территориальную целостность и неприкосновенность границ", — сказано в сообщении.

Мнения

По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, все, что происходит в контексте миротворцев — виртуально, поскольку предложения Украины и РФ — абсолютно несовместимы.

"Сама по себе идея миротворцев правильная. Даже то, что об этом говорят, уже усиливает позиции настроенных на прекращение обстрелов. Это шанс сохранения жизней людей по обе стороны противостояния", — считает политолог.

Он также предложил свою версию возможного разрешения конфликта: "легализованные российские войска и американские — с другой стороны, становятся на линию разграничения и обстрелы прекращаются, гарантируют отведение вооружения на правильное расстояние".

В то же время один из главных переговорщиков в Минске от Украины Евгений Марчук считает, что миротворческая миссия на Донбассе маловероятна.

"Без согласия двух воюющих сторон миротворцев в зону фактических боевых действий никто не пошлет", — цитирует его ВВС.

Потребуется согласие парламента Украины, а также признание России стороной конфликта, чего, по его мнению, не будет.

Если же Украина не будет добиваться признания такого статуса для России, то фактически признает конфликт на Донбассе гражданской войной, что Киев последовательно отрицает. К тому же, в таком случае Россия будет иметь право на участие в такой миротворческой миссии.

По материалам из открытых источников интернет