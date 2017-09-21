В законе о реинтеграции Донбасса не нашлось места миротворцам

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Позиция Украины по миротворческой миссии ООН в Донбассе не будет отражена в законе о реинтеграции Донбасса, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, вопрос введения миротворческой миссии в Донбасс решается ООН и Советом безопасности организации, "из-за чего упоминание ее в документе о реинтеграции оккупированных территорий невозможно".

"Это вопрос, который решает мандат миротворцев, где есть ООН, Совет безопасности ООН. Поэтому в законопроекте будут идти позиции, как реинтегрировать эти территории и как демилитаризовать их", — заявила Геращенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

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Она добавила, что Украина будет добиваться поддержки ООН своей инициативы по миротворцам, однако подавать свой проект резолюции пока не будет, поскольку Россия наложит на него вето.

"У Украины есть план и хочу сказать, что мы будем действовать так, чтобы этот план реализовать. Вопрос не просто подать ради подать. В ситуации, когда Россия заблокирует любую украинскую резолюцию, мы должны подготовить фундамент так, чтобы мы приблизили позиции к принятию именно украинской инициативы", — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.