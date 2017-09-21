Минск, встреча контактной группы: отсутствие результата – тоже результат

РИА Новости Украина

Прошедший в Минске очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончился безрезультатно – по словам представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, Киев вновь саботирует переговоры о вариантах продления действия закона об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается уже в октябре, пишут РИА Новости.

Подвижек нет

Участникам заседания политической подгруппы не удалось достичь результата в ходе встречи, заявила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

"Несмотря на данное на прошлом заседании обещание представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, официальная позиция по вопросам действия закона об особом статусе Донбасса так и не была предоставлена Киевом", – пояснила Никонорова.

По ее словам, позиция Киева и в этот раз заблокировала работу подгруппы.

Никонорова обвинила Киев в саботировании рекомендаций координатора от ОБСЕ в политической подгруппе.

"Искаженное восприятие украинскими представителями смысла создания контактной и рабочих групп, а также отказ пролонгировать срок действия закона об особом статусе Донбасса не только тормозит, но и ставит под угрозу срыва минский процесс", — добавила она.

Важность продления действия закона об особом статусе Донбасса отметил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Возникает вопрос: почему со стороны Киева нет действий по продлению и качественному обновлению закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, срок действия которого истекает в октябре. Минские соглашения базируются на том, что такой закон должен быть и действовать на постоянной основе. Особый статус Донбасса — основа политического урегулирования", — сказал Грызлов.

Вместо этого, по его словам, "правящими кругами Украины предпринимаются попытки приобрести новые виды летального оружия, что является шагом, абсолютно бесполезным для политического урегулирования конфликта". Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этих заявлений от американских официальных источников нет.

Согласно минским договоренностям, Киев обязался предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.

Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего 8 сентября заявил, что у Киева осталось всего 40 дней, чтобы подготовить законопроект, представить его в Минске, согласовать с непризнанными республиками, внести возможные правки и провести через голосование в Верховной Раде. По его словам, это "сроки практически нереальные для украинской законотворческой ситуации".

Вопросы соблюдения перемирия

Сайдик заявил по окончании переговоров, что тенденции в сфере соблюдения режима бессрочного прекращения огня в Донбассе не могут не настораживать.

"Уровень нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до начала перемирия 25 августа, но тенденции его изменения не могут не настораживать", — сказал он.

Ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, он сообщил, что число жертв среди гражданского населения в зоне конфликта в прошлом году составляло 442 человека, в том числе 88 убитых и 354 раненых. Из них 34 ребенка – шесть погибших и 28 раненых.

Между тем, продолжил дипломат, в этом году число жертв среди гражданского населения к 17 сентября составило 383 человека: 68 убитых и 315 раненых.

"Это абсолютно неприемлемо", — заявил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ добавил, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать усилия для обеспечения сторонами конфликта режима бессрочного прекращения огня с целью избежать возобновления осенью активных боевых действий, как это было в конце прошлого и позапрошлого годов.

Он также выразил надежду на разведение в конечном итоге сил конфликтующих сторон в Донбассе у Станицы Луганской. Сайдик отметил, что СММ ОБСЕ установила дополнительную камеру для мониторинга ситуации в этом районе.

"Надеюсь, что там будет настоящее прекращение огня и, в конце концов, разведение сил будет иметь место", — сказал он.

Вопрос нового КПП и обмен пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу обсудила на заседании в Минске открытие нового пункта пропуска между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией, а также ремонт моста на КПП "Станица Луганская", заявила РИА Новости представитель ЛНР в этой подгруппе Ольга Кобцева.

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"Со своей стороны мы сделали предложение по открытию КПВВ у города Счастье. Также обсудили вопрос восстановления моста у Станицы Луганской и потребовали от украинской стороны изложить письменно свою позицию по данному вопросу", — сообщила представитель ЛНР.

В ходе заседания продолжилось обсуждение списков для обмена пленными.

"Наблюдается тот же деструктив со стороны Киева: деление удерживаемых лиц на категории, что идет вразрез с минскими соглашениями и является камнем преткновения для достижения договоренностей", — добавила она.

Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР Дейнего заявлял, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона, по его словам, полностью игнорирует значительную часть запросов Луганска по тем лицам, которых планируется обменять со стороны ополченцев.

Тема миротворцев не обсуждалась

Тема введения миротворцев ООН в Минске не обсуждалась, сообщил Сайдик, однако, по его словам, такая миссия была бы значимым шагом в урегулировании ситуации в Донбассе.

"Мы, конечно, эту тему (миротворцев — ред.) здесь не обсуждали, потому что это не тема наших обсуждений здесь. По этому вопросу я уже публично выразил свое мнение, что это значимый шаг, в смысле, это предложение, которое я приветствую. Для меня решающим моментом является то, будет ли он в конечном счете способствовать реализации минских соглашений", — сказал Сайдик, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на переговорах контактной группы тема введения миротворцев в Донбасс.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.