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    Депутат: разговоры Порошенко о миротворцах - только геополитическая игра

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (125)

    (обновлено: )15111
    По мнению лидера депутатской группы "Видродження" Виктора Бондаря, активность украинской власти в вопросе введения миротворческого контингента в Донбассе вряд ли приведет к конкретному результату.
    Народный депутат Виктор Бондарь
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что предложение России по миротворческим силам ООН в Донбассе — интересное, но еще больше разделит Украину. Об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Вопрос мирового масштаба. Генассамблея ООН и миротворцы в Донбассе

    По его словам, если в Донбассе будут введены миротворческие войска, которые займутся контролем за тяжелым вооружением и границей, то это будут "значительные шаги для выполнения минских соглашений" и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    В понедельник на Согласительном совете ВР заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что президент Украины во время своего визита в США будет выступать за расширенный мандат миссии ООН на Донбассе.

    Вместе с тем, в Верховной Раде считают, что ситуация, которая имеется на сегодняшний день вряд ли изменится. Об этом говорит глава депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь.

    'Уверен, что ситуация с введением миротворческого контингента на Донбассе не сдвинется с мертвой точки. Более того, все разговоры власти о миротворцах можно назвать, скорее, политическими маневрами, чем реальным желанием решить проблему на востоке.

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    Никто не даст поставить миротворцев по реальным, географическим границам Украины. На сегодняшний день речь идет только о расположении контингента на границе непризнанных республик и Украины. Все это противоречит здравому смыслу и, вероятнее всего, будет использоваться в качестве какого-то шантажа.

    Все эти разговоры нужно рассматривать не иначе, как геополитические игры. Дальше громких заявлений дело не пойдет", — считает депутат.

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