Новый раунд переговоров по Донбассу в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в Минске в среду. Участники контактной группы и ее тематические подгруппы обсудят ход реализации минских договоренностей по мирному урегулированию в Донбассе.

Традиционно в числе центральных вопросов повестки дня минских переговоров — дискуссия о ситуации в сфере безопасности в регионе конфликта. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик неоднократно подчеркивал, что приоритетом работы контактной группы является защита гражданского населения в зоне конфликта.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

На предыдущем заседании контактной группы в Минске Сайдик констатировал, что благодаря усилиям переговорщиков по установлению перемирия в Донбассе "летом 2017 года по сравнению с летом 2016 и 2015 годов количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось". В том числе он заявил и о положительных результатах "школьного перемирия", благодаря которому, "если сравнить период с 25 августа по сегодня с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а срывов — на 74%".

Вместе с тем говорить о полном и устойчивом прекращении огня в Донбассе пока не приходится. Стороны конфликта традиционно обвиняют друг друга в нарушениях, провокациях, несоблюдении договоренностей об отводе запрещенного минскими соглашениями вооружения, перегруппировке сил.

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На минувшем заседании контактной группы, прошедшем две недели назад, стороны продолжили обсуждение вопроса о подготовке обмена пленными. Если ранее планировалось осуществить его по формуле "всех на всех", то незадолго до той встречи возникло новое предложение. Так, представитель Киева сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных. Однако тогда стороны конфликта так и не смогли разрешить противоречия по поводу списка пленных для обмена, продолжив обвинять друг друга в манипуляциях с ним.

Две недели назад Сайдик сообщил журналистам, что участники минских переговоров обсуждают возможность усовершенствования механизмов оплаты поставок воды в самопровозглашенную ЛНР с подконтрольной Киеву территории. "Рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможные улучшения механизма платежей за поставки воды в ОРЛО (отдельные районы Луганской области- ред.). По этому вопросу надо еще дальше работать", — сказал тогда Сайдик.

Вероятно, и в этот раз стороны вновь поднимут вопрос о поставках воды на неподконтрольные Киеву территории и платы за нее, правда, у этой темы может появиться новый аспект. Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ДНР задолжала за водоснабжение около 1,6 миллиарда гривен.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.