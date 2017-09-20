Донбасс: американские миллионы на ВСУ перечеркивают надежды на мир

Сергей Иванов, Донбасс

Украинские власти не заинтересованы и, очевидно, не намерены выполнять минские договоренности, официальный Киев категорически отказывается вести прямой диалог с представителями республик Донбасса. При этом выделение сенатом США 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности в очередной раз отдалит возможность разрешить вооруженный конфликт в регионе политическим путем. Об этом накануне заявила министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Подписанный три года назад меморандум об исполнении положений протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы в Минске закрепил первые шаги по восстановлению мира в Донбассе. Этот документ подтвердил номинальную готовность украинских властей вести с нами прямой диалог. Тем не менее, с течением времени у нас возникает все больше сомнений, действительно ли украинская власть намерена решать конфликт мирным путем…", – отметили в МИД самопровозглашенной республики.

В то же время в Донецке подчеркнули, что нежелание Украины и США работать над проектом резолюции о миссии ООН в Донбассе, который предложен Российской Федерацией, демонстрирует враждебные намерения украинской стороны и их американских коллег.

Инициатива российской стороны, которая направлена на прекращение огня в Донбассе и выполнение Комплекса мер по мирному урегулированию вооруженного конфликта, для украинского руководства оказалась неприемлема.

По мнению представителей самопровозглашенной ДНР высшее военно-политическое руководство Украины, а также их партнеры в Вашингтоне фактически выступают за продолжение боевых действий в Донбассе, что, естественно, никак не будет способствовать снижению напряженности в Донбассе.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

"Представители Украины расписались, таким образом, в незаинтересованности в установлении мира в Донбассе и в том, что Киев интересует исключительно силовой вариант урегулирования. Интенсификация военных маневров на территории Украины с участием НАТО и неподдельная радость Петра Порошенко по поводу выделения Украине летального оружия и 500 миллионов долларов на оборону сенатом США, подтверждают наши опасения", – подчеркнула глава дипломатического ведомства.

Отметим, что на этой неделе обстановка в окрестностях Донецка снова обострилась, в прифронтовых районах количество артиллерийских обстрелов резко возросло.

По данным местных властей наиболее тяжелая ситуация сохраняется на западной окраине города в Петровском районе Донецка, а также вблизи бывшего аэропорта в Киевском районе.

Кроем того, не стихают обстрелы на территории между Авдеевкой и Ясиноватой, под Горловкой, а также на юге Донбасса на мариупольском направлении.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Последствия ночного обстрела в Донецке

Сообщается, что только за последние несколько дней от попаданий мин и снарядов ранения получили трое мирных дончан, ежедневно есть потери среди военнослужащих по обе стороны баррикад. В жилых кварталах есть новые разрушения и повреждения жилых домов и систем жизнеобеспечения.

Как и ожидалось, уже к середине сентября от так называемого "школьного перемирия" осталось одно доброе название – практически по всей линии фронта опять набирают обороты перестрелки с применением запрещенных минскими соглашениями тяжелых орудий.

Напомним, что 19 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сенат Соединенных Штатов Америки одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018", в рамках которого предусмотрено выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сфере. По словам украинского лидера, проект закона санкционирует предоставление Киеву летальных вооружений оборонного характера.