наверх
19.09.201714:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Поставки оружия из США угрожают мирному решению в Донбассе - Пушилин

    (обновлено: )20120
    Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин заявил, что Украина саботирует выполнение минских соглашений, затягивает переговорный процесс.
    Денис Пушилин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Намерение США выделить Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны демонстрирует нежелание решать конфликт в Донбассе политическим путем, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин.

    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

    "Вчера Украина совместно с США отказались обсуждать предложенную Россией резолюцию о введении контингента ООН в Донбасс, сегодня украинский президент радуется одобрению сенатом США выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону. Может ли что-то более красноречиво говорить о намерениях украинской стороны?" — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

    Он полагает, что "это не может свидетельствовать о желании политическим способом разрешить конфликт в Донбассе".

    По словам Пушилина, Киев саботирует выполнение минских соглашений, затягивает переговорный процесс и продолжает провокационные обстрелы территории ДНР.

    РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

    Против поставок оружия в Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия в Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение
    Путин на учениях "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?