Поставки оружия из США угрожают мирному решению в Донбассе - Пушилин

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Намерение США выделить Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны демонстрирует нежелание решать конфликт в Донбассе политическим путем, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на минских переговорах Денис Пушилин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждает, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера".

"Вчера Украина совместно с США отказались обсуждать предложенную Россией резолюцию о введении контингента ООН в Донбасс, сегодня украинский президент радуется одобрению сенатом США выделения Украине 500 миллионов долларов на оборону. Может ли что-то более красноречиво говорить о намерениях украинской стороны?" — говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он полагает, что "это не может свидетельствовать о желании политическим способом разрешить конфликт в Донбассе".

По словам Пушилина, Киев саботирует выполнение минских соглашений, затягивает переговорный процесс и продолжает провокационные обстрелы территории ДНР.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия в Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия в Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".