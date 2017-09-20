У власти нет плана по решению проблемы Донбасса – депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник на Согласительном совете ВР заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что президент Украины во время своего визита в США будет выступать за расширенный мандат миссии ООН на Донбассе.

По словам нардепа от фракции Радикальной партии Игоря Попова, в геополитической игре вполне может сработать украинская карта.

"В плане введения миротворческого контингента на Донбассе есть шанс, что в ближайшее время ситуация сдвинется с мертвой точки. И не только усилиями украинской дипломатии, которая начала активную работу.

Думаю, что американцы задумали подсунуть россиянам большую свинью. На этой Генеральной ассамблее Соединенные Штаты поднимают вопрос пересмотра предоставления права вето для стран, которые задействованы в конфликте. Таким образом, РФ не сможет наложить вето на введение миротворческого контингента.

В этой геополитической игре украинская карта вполне может сработать. Если же это не удастся, то все разговоры Порошенко можно будет воспринимать как очередную попытку "заболтать" ситуацию", — отмечает Попов.

Вместе с тем, по его словам, украинские политики должны понимать, что реальность далеко не такая, как им представляется.

"В идеале наши мечтатели думают, что приедет миротворческая миссия, которая выгонит с Донбасса всех ополченцев и все российские войска, а там сразу же водворятся украинские флаги. Могу сказать однозначно, что этого не будет.

Миротворцы могут установить нормальное перемирие, если на это согласятся две стороны. Но они не могут гарантировать процесса реинтеграции, политических диалогов и компромиссов. Думаю, что действенное перемирие в нынешней ситуации будет большим достижением", – считает депутат.

Читайте также — Корнейчук: США и РФ совместно решат проблему миротворцев для Донбасса

По его мнению, миротворцев нельзя рассматривать отдельно от глобального большого плана по решению конфликта на Донбассе.

"К сожалению, такого плана у нынешнего руководства страны нет. Нужно либо заниматься популистскими заявлениями вроде того, что "мы через год проведем парад в Ялте", либо начинать серьезные переговоры о реинтеграции потерянных территорий. Точечные решения вроде введения миротворческого контингента сегодня ничего не дадут", – резюмировал Попов.