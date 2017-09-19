Три года "Минска": Донбасс все дальше от Украины

РИА Новости Украина

В течение трех лет стороны конфликта и международные наблюдатели заявляют о необходимости выполнения договоренностей, но оптимизма по этому поводу со временем становится только меньше, пишут РИА Новости.

Подписи под документом поставили спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Ему предшествовал минский протокол от 5 сентября, меморандум расширял его и детализировал.

Стороны договорились о прекращении огня, отводе вооружений, прекращении наступательных действий, обмене пленными, амнистии участникам событий в Донбассе, проведении местных выборов.

"Можно считать, что меморандум стал некой основой, некой отправной точкой, когда появилось желание у посредников, чтобы конфликт был разрешен политическим путем. Говорить, что на данный момент ситуация сильно поменялась в плане выполнения, увы, не приходится", — считает полпред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.

В разговоре с РИА Новости он заявил, что Киев все это время находит "уловки, отговорки, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства, пытаться перекрутить, исказить всю суть, всю логику минских договоренностей".

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считают, что требования меморандума выполняются сторонами лишь частично. Даже если и фиксируется снижение количества нарушений, такие периоды длятся недолго.

"С одной стороны, СММ ОБСЕ фиксирует, что стороны отвели некоторые единицы тяжелого вооружения за пределы согласованных линий отвода. Наши наблюдатели регулярно посещают места размещения и постоянного хранения отведенного вооружения. Также мы периодически отмечаем снижение уровня насилия. Совсем недавно — по случаю начала учебного года — количество ежедневных нарушений режима прекращения огня, зафиксированных СММ на протяжении нескольких дней, оставалось на уровне двузначных чисел. Это значительное снижение", — сказал РИА Новости первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

При этом, по его словам, такое снижение интенсивности обстрелов быстро заканчивается, "поскольку до сих пор не устранены основные первопричины: наличие тяжелого вооружения и близость расположения сил и средств сторон".

"Уровень насилия, на самом деле, является показателем выполнения сторонами минских соглашений", — отметил Хуг.

Артиллерия, танки, РСЗО

Минские встречи начались в самый разгар боевых действий в Донбассе. Стороны применяли друг против друга все доступные виды артиллерии и бронетехники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Меморандум требовал отведения тяжелой техники от линии соприкосновения, что позволило бы создать зону безопасности шириной не менее 30 километров. Стороны приступили к отводу вооружений, однако спустя совсем непродолжительное время обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Интенсивность обстрелов снизилась, но полностью они не прекратились.

"Мы можем констатировать факт снижения активности боевых действий, но не полное прекращение огня… Как и в 2014 году, сегодня ВСУ продолжают использовать тяжелое вооружение калибром свыше 100 миллиметров, артиллерийские системы, танки и РСЗО противника расположены по всей линии соприкосновения", — сказал РИА Новости представитель руководства ДНР, депутат народного совета республики Александр Костенко.

За три года принималось множество договоренностей о прекращении огня, но перестрелки все равно продолжаются. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

"Мы по сей день слышим разрывы снарядов, мы, к сожалению, фиксируем и погибших, и раненых — не только среди военнослужащих, но и среди гражданского населения. Очень важно подчеркнуть, что перемирия… это нужно воспринимать как снижение интенсивности обстрелов. Недопущение полноценных боевых действий. Но, увы, говорить о том, что есть какая-то реальная надежда на то, что обстрелы прекратятся, — мы таких иллюзий не питаем", — сказал Пушилин.

По его мнению, чтобы говорить о полноценном прекращении огня, нужно, в частности, разведение сил и средств, "чтобы противники не видели друг друга невооруженным взглядом", а также выполнение политических пунктов.

Наблюдатели ОБСЕ, которые следят за выполнением требования об отводе техники, периодически заявляют о нарушениях этого пункта.

"С начала этого года мы зафиксировали 3 тысячи случаев размещения единиц вооружения с нарушением линий отвода, две трети из них — в неподконтрольных правительству районах", — сказал Хуг.

По словам Костенко, несмотря на неоднократные договоренности о перемирии, "ситуация на линии соприкосновения остается по-прежнему стабильно напряженной". Оперативное командование ДНР заявляет, что украинские силовики стали также использовать запрещенные меморандумом беспилотники не только в качестве средства разведки, но и для корректировки артиллерийского огня.

Киев отдаляется от Донбасса

Еще одним требованием меморандума было прекращение наступательных действий. При этом с 2014 года министерство обороны ДНР неоднократно заявляло о попытках прорыва линии позиций ополченцев подразделениями силовиков, а также о занятии подразделениями ВСУ так называемой "серой зоны" — нейтральной полосы.

"Практически вся серая зона на данный момент самовольно в нарушение всей логики мирного процесса украинской стороной была занята. Более того, если бы они просто заняли. Они подошли близко и начали стрелять. Мы остались на месте, нас начинают обстреливать, провоцировать. Это одна из причин, по которой продолжаются активные действия на различных участках фронта", — заявил Пушилин.

В самопровозглашенных республиках считают, что чем чаще Киев нарушает взятые на себя обязательства, тем сильнее отдаляется от Донбасса, тем призрачнее надежды на реинтеграцию региона.

"Чем больше, и чем дольше, и чем явней Украина не выполняет взятые на себя обязательства, чем больше было усиление различного рода блокад, тем в большей степени республики учились жить самостоятельно. За этот период мы научились обходиться полностью без Украины… Расстояние между Украиной и Донбассом из-за невыполнения минских соглашений становится все больше и больше буквально с каждым месяцем", — сказал Пушилин.

Костенко считает, что существование минских соглашений удержало Киев от широкомасштабной войны на востоке страны.

"Кроме того, ДНР и ЛНР стали сторонами переговорного процесса, то есть де-факто мировая общественность признала их субъектность. Однако говорить о полной политической победе, увы, не приходится: с момента подписания меморандума, который вошел в историю как "Минск-1", украинской стороной полноценно не был выполнен ни один пункт, направленный на деэскалацию конфликта", — сказал он.

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"Налицо тот факт, что для достижения полного и устойчивого прекращения огня стороны должны в полном объеме соблюдать требования минских соглашений, особенно положения, касающиеся отвода тяжелого вооружения", — заявил Хуг.