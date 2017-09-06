Война и мир - Волкер и Минск(ер)

Василий Стоякин, обозреватель

Теоретически деятельность нового спецпредставителя Курта Волкера должна была быть направлена на достижение консенсуса относительно порядка выполнения Минских соглашений. Практически же критично настроенные наблюдатели (я в том числе) в выполнимости такой миссии сомневались – за два года соглашения не были выполнены ни в одном пункте, и перспектив их выполнения не видно.

По сути, минский процесс приобрел статус самодостаточного явления, оставаясь единственной площадкой, на которой осуществлялся более или менее нормальный диалог между Россией и Украиной в условиях заблокированных двухсторонних отношений.

Новации Волкера

С момента назначения Волкер высыпал на нас целую кучу всякого рода сообщений, которые, мягко говоря, настораживают.

Во-первых, он заявил, что в Донбассе и в Крыму имеет место российская агрессия и выполнение Минских соглашений предполагает вывод российских войск.

Напомню, что прошлая администрация ничего такого не говорила. Но, правда, при прошлой администрации не было и принятого Конгрессом закона о санкциях, в которых Россия обвинялась в агрессии на Донбассе.

Отмечу, что мы и так в курсе относительно содержания понятий "отпускники" и "северный ветер". При прошлой администрации действовало, вероятно, некое джентельменское соглашение, согласно которому вмешательство по "испанскому" варианту агрессией не является.

Во-вторых, по словам Волкера, Россия может, конечно, захотеть заморозить конфликт, но это будет обозначать продолжение ее международной изоляции и вообще – США против. Не то, чтобы вообще против заморозки конфликтов, но она однозначно против заморозки на российских условиях.

В-третьих, Волкер признал, что Минские оглашения касаются только ситуации на Востоке, но это не значит, что США не будут добиваться "деоккупации" Крыма. Более того, вопрос Крыма не должен быть заложником прогресса Минских соглашений.

Ничего более внятного он не сказал, но мы в курсе, что два банка, работающих в Крыму уже отключены от системы SWIFT. Так что позиция США в отношении Крыма будет более деятельной, чем в отношении Прибалтики в 1940-91 годах.

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В-четвертых, Волкер заявил, что Украина пока не будет в НАТО и что восстановление ядерного статуса Украины – плохая идея.

Это выглядит как хороший сигнал в адрес России (внеблоковость Украины – важное требование российской дипломатии), но, на практике, это скорее позитивный сигнал в адрес самих США.

Членство в НАТО предполагает взаимную ответственность, но США хотят получить ответственность одностороннюю. Строительству американской военной базы (пункта управления) около Очакова отсутствие членства в НАТО не мешает, как не мешает и получению американского военного оборудования и, возможно, вооружения. В рамках "натизации" Украины следует рассматривать и намерение руководства Молдовы потребовать вывода российских миротворцев из Приднестровья.

Что касается ядерного оружия, то Украина вернуть его не может, но она планировала пересмотр Будапештского меморандума, который гарантировал безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Так что заявления Волкера о НАТО и ядерном оружии из одного ларца – гарантий безопасности Украине не давать. Пользоваться так – без всяких гарантий.

Встречные шаги Украины

Украина, естественно, отреагировала на заявления Волкера, но реакция эта неоднозначная, в силу как борьбы фракций в нынешней украинской власти, так и неопределенности позиции самих США.

Вариант номер один представляет собой принятие закона о Донбассе, который сейчас активно обсуждается. Закон предполагает объявление России агрессором, а территорию ЛДНР – оккупированной.

Отмечу, что ранее на официальном уровне такое решение было принято по Крыму. В отношении Донбасса юридической квалификации действий России как агрессии не было – известное обращение Рады является именно обращением, а не законодательным актом (соответствующий акт – постановление — только определял, что обращение принято именно радой, а не общим собранием пациентов Винницкой областной психоневрологической больницы им. Ющенко).

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Естественно, тут же появились выводы "экспертов" о том, что такой закон Минским соглашениям не противоречит, поскольку предполагает все те же действия по восстановлению территориальной целостности. Это, разумеется, не так.

Во-первых, в Минских соглашениях Россия является не стороной, а внешним гарантом. Признание ее участником процесса означает отказ от Минских соглашений.

Во-вторых, Минские соглашения предполагают диалог Киева с некими "представителями отдельных районов" (России удалось навязать в этом качестве представителей ЛДНР, и это был не лучший выбор). В случае, если речь идет не о внутреннем конфликте, а об оккупации, то по умолчанию считается, что представители – оккупационная администрация, с которой, понятно, никто вести переговоры не будет.

Видимо именно по этим причинам в начале лета США не одобрили принятие такого законодательного акта. Однако, это было до решения Конгресса по санкциям и заявлений Волкера. Сейчас ситуация оказывается немного идиотской – США уже признали Россию агрессором, а жертва агрессии – еще нет.

В то же время, Петр Порошенко предложил и другой вариант, заявив в своей речь в День независимости, что будет предлагать ООН ввести в зону конфликта миротворцев.

Инициатива, как бы, не новая, но на фоне законопроекта о России-агрессоре она выглядит уступкой. Дело в том, что миротворцы ООН не вводятся в зону межгосударственного конфликта – только внутреннего. Кстати, согласие на миротворческий контингент (в который могут входить и российские военнослужащие) вполне может неожиданно "разморозить" вопросы безопасности – до сих пор все прекращения огня оканчивались провалом, но миротворцы-то вводятся только в зону, где прекращение огня и развод вооружений уже осуществлен. Хотя, конечно, не факт, что будет именно так.

С остальных точек зрения результат тот же – ввод миротворцев не соответствует Минским соглашениям и предполагает какую-то иную детализацию. Причем – на уровне именно соглашений, а не "дорожной карты".

Резюме

Собственно, эти два варианта представляют диапазон решений, которые оставляются России США: или признание страной-агрессором со всеми исходящими, или ввод миротворцев (но с сохранением санкций, без признания Крыма и с втягиванием Украины в военную инфраструктуру НАТО). В любом случае, исполнение Минских соглашений в их политической части исключается.

В общем, России предлагают выйти из конфликта без сохранения лица и без шансов оказывать влияние на украинскую политику.

Как может ответить Россия? Насколько я понимаю, пока что – никак. До президентских выборов менять что-либо на украинском направлении Кремль не будет. После выборов в России начнется избирательная кампания в Украине, во время которой Киев тоже не сможет принимать какие-либо меры в рамках выполнения Минских соглашений (да и не захочет – в обществе слишком велик запрос на безусловное восстановление территориальной целостности).

А значит в ближайшие два года ситуация будет как сейчас – вялотекущая стрельба на Донбассе и усиление политико-экономического давления на Россию.

P.S.: 5 сентября В.В. Путин сообщил, что поручил МИД внести в ООН проект резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Россия воспользовалась уступкой, предложенной Киевом.

Однако:

— остается непонятной судьба Минских соглашений (повторюсь, о миротворцах там ничего нет);

— Верховная Рада Украины, кажется, готова принять новый закон о статусе Донбасса.