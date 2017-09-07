Переговоры в Минске: в Донбассе стреляют меньше, но все еще стреляют

РИА Новости Украина

На прошлом заседании было принято решение о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта попытка обеспечить режим тишины к 1 сентября, пишут РИА Новости.

Положительные результаты

"Участники сегодняшней встречи отметили, что летом 2017 года по сравнению с летом 2016 и 2015 годов количество нарушений режима прекращения огня существенно снизилось", — заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов по итогам переговоров.

По его словам, первые 12 дней "школьного" перемирия демонстрируют, что "при наличии желания сторон можно реально снизить до минимума количество обстрелов и повысить уровень безопасности мирных граждан".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик подкрепил заявления о положительных результатах "школьного перемирия" статистикой.

"Сегодня, две недели спустя (после объявления "школьного перемирия" — ред.), я хотел бы обратить внимание на изменение ситуации на местах, по данным СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ: если сравнить период с 25 августа по сегодня с таким же периодом до этой даты, то можно увидеть, что число нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 67%, а срывов — на 74%", — сказал Сайдик журналистам.

Дипломат подчеркнул, что приоритетом работы контактной группы является защита гражданского населения в зоне конфликта.

"Я очень рад, что за это время почти полностью удалось избежать жертв среди гражданского населения. Благодаря этим усилиям и так называемому "хлебному перемирию" (предшествовало "школьному", было введено на период сбора урожая — ред.) в этом году удалось избежать повторения горячего лета 2015 и 2016 годов", — продолжил Сайдик.

Работа продолжится

Он заявил, что контактная группа и в дальнейшем будет прилагать усилия для обеспечения длительного режима бессрочного прекращения огня. С этой целью подгруппа по безопасности обсудила практические аспекты прекращения огня, в частности, требование по обнародованию соответствующих приказов и их последовательной реализации.

"Стороны также обсудили перспективы и метод разведения сил и средств в районах Станицы Луганской и Золотом, а также возможные новые зоны (безопасности — ред.). Участники уделили внимание вопросам защиты жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры", — добавил он.

Пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила в Facebook, что контактная группа договорилась о проведении 13 сентября видеоконференции подгруппы по безопасности в целях контроля за режимом прекращения огня.

Новая формула

Как сообщил Сайдик, в среду стороны продолжили обсуждение вопроса о подготовке обмена пленными. Если ранее планировалось осуществить его по формуле "всех на всех", то незадолго до встречи в Минске возникло новое предложение. Так, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук сообщил о предложении обменять 87 на 309 пленных.

Однако спор о списках на обмен до конца не разрешен. Киев настаивает, чтобы из списка самопровозглашенных ДНР и ЛНР были исключены все те, "кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе". По мнению представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, Киев продолжает манипулировать вопросами обмена пленными, пытаясь делить включенных на обмен на категории и определяя, "кто подлежит освобождению, а кто нет".

"В стремлении затянуть переговорный процесс украинские переговорщики не обращают внимания ни на принадлежность заключенных к стороне конфликта, ни на их состояние здоровья. В свою очередь Донецкая народная республика не намерена оставлять в застенках украинских тюрем ни одного нашего человека. Мы настаивали и продолжаем настаивать только на обмене всех на всех", — заявила пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина Виктория Талакина.

Представитель РФ в контактной группе обратил внимание, что введенный Киевом в действие закон об амнистии нарушает минские соглашения, так как касается только украинских силовиков, и это является серьезным препятствием для полного обмена "всех на всех".

Особый статус

Работа в политической подгруппе, как сообщил Сайдик, в среду была направлена на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса в отдельных районах Донбасса согласно минским соглашениям.

Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник заявил РИА Новости, что представители Киева в Минске не представили официальную позицию по вопросу особого статуса Донбасса.

"Представители Киева в ходе заседания политической группы не смогли представить официальную позицию по вопросу пролонгации действия закона об особом статусе. В соответствии с комментарием представителя Киева, украинский парламент — демократичный, и представители в Минске не могут нести ответственность за принимаемые им решения", — сообщил Мирошник.

Собеседник агентства подчеркнул, что на данный момент представители Киева игнорируют все вопросы, связанные с предоставлением особого статуса ЛНР и ДНР.

"Киевом не выполнен пункт четвертый Комплекса мер (по имплементации минских соглашений), предполагающий вступление в силу "особого статуса" спустя 30 дней после подписания (в марте 2015 года), игнорируется согласование "формулы Штайнмайера", регулирующей механизм вступления в силу закона, и отсутствует позиция по пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — пояснил Мирошник.

Он уточнил, что по итогам рассмотрения вопроса в контактной группе официальный представитель Киева Леонид Кучма заверил, что "к следующему заседанию позиция Киева будет официально сформулирована".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Другие вопросы

Как рассказал Сайдик, также были обсуждены вопросы выплаты пенсий, положение украинских железных дорог в Донбассе, а также отмечена необходимость защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.

"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловий, наконец-то, прийти к общему решению в интересах гражданского населения", — продолжил он.

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Кроме того, участники минских переговоров обсуждают возможность усовершенствования механизмов оплаты поставок воды в самопровозглашенную ЛНР с подконтрольной Киеву территории.

"Рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможные улучшения механизма платежей за поставки воды в ОРЛО (отдельные районы Луганской области- ред.). По этому вопросу надо еще дальше работать", — сказал Сайдик.

В целом он заявил, что чувствует в контактной группе решимость после летнего перерыва и начала нового учебного года "дать новый импульс работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень".