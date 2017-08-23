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    Корнейчук: теперь ждем решения по перезапуску "Минска"

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    Минск. Встреча Волкер-Сурков (29)

    (обновлено: )14911
    Никаких утечек со встречи Волкера и Суркова не было, значит, все нормально, детали согласованы в рамках стратегических гамбургских договоренностей Трампа-Путина и украинской части "Большой сделки", уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Минске прошла первая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Планировалось, что стороны обсудят российско-украинские отношения. Встреча прошла в закрытом для СМИ режиме.

    Позднее Сурков назвал встречу с Волкером полезной и конструктивной, отметив, что приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости", — заявил Сурков. 

    "Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", — добавил он. 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что нет никакой утечки информации со встречи Волкера-Суркова: "значит, все нормально и все детали согласованы "орговиками" в рамках стратегических гамбургских договоренностей Трампа-Путина и украинской части "Большой сделки".

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    "Теперь Волкер донесет информацию Порошенко. И ждем скорую встречу лидеров "нормандской четверки". И оглашение решений по "перезапуску" Минских соглашений. Времени нет — и Трампу, и Путину, и Меркель надо показать результат", – сообщил эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, Курт Волкер также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".

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