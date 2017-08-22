Климкин в среду обсудит с Волкером встречу с Сурковым

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин собирается в среду, 23 августа, провести встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, передает УНН.

Отмечается, что на встрече стороны обсудят переговоры Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Помощник президента России Владислав Сурков накануне провел встречу в Минске с Волкером и назвал ее полезной и конструктивной, отметив, что приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась.

"У меня завтра (в среду — ред.) будет встреча с господином Волкером, с командой. То есть, мы договорились с Куртом, что любые моменты мы начнем более подробно комментировать после этой личной встречи", — цитирует агентство слова Климкина.

Глава МИД Украины назвал положительными переговоры Волкера и Суркова в Минске по Донбассу. "Я считаю, что, во-первых, они (переговоры — ред.) положительные. Во-вторых, мне очень нравится подход Курта к этому процессу и его всеобъемлющее видение вместе с нами, каким образом можно продвигаться дальше. И очень принципиальная позиция во всех вопросах, в частности, в вопросах безопасности и вопросах освобождения заложников", — сказал Климкин.

По данным агентства, он добавил, что после встречи с Волкером предоставит больше информации о встрече в Минске спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ.