Встреча Волкер-Сурков. США и РФ нечего предложить друг другу - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник состоялись переговоры советника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Встреча проводилась в закрытом режиме — без присутствия СМИ. По итогам переговоров Сурков сообщил, что стороны договорились о продолжении совместной работы, обозначили темы для следующей встречи, а также согласились с тем, что мирный процесс — и на политическом треке, и в сфере безопасности — может и должен идти быстрее.

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Тем не менее, по словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника на данном этапе переговоров ждать прогресса не стоит.

"Думаю, что лед пока не тронулся. По большому счету, главное достижение, если можно так назвать, это то, что стороны, хотя бы номинально, выступают за не продолжение конфликта на Донбассе. Главная цель — деэскалация конфликта. Что касается любого политического, социального, юридического урегулирования, выполнения Минских соглашений, то здесь пока что нет речи о каких-то прорывах. По сути, стороны только обменялись позициями, пытаются понять друг друга. Идет восстановление формата "Карасин — Нуланд", который существовал до этого. Стороны очень далеки от каких-то договоренностей", — говорит эксперт.

По мнению Бортника, на сегодняшний день ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин ничего друг другу предложить не могут.

"У Трампа отношения с Россией кодифицированы законом, который принял Конгресс США. У Путина на носу выборы и он не может уступать. По сути, максимум, чего можно ожидать от этих переговоров — это замораживание конфликта, но никак не его решение. Возможности к этому появятся разве что после украинских выборов 2019 года. Так что, если говорить в целом, то была встреча "ради мира", чтобы конфликт не расширялся и мы не стали свидетелями нового Дебальцево или Иловайска. Это встреча, чтобы поддержать "стабильность" кризиса, но не найти его разрешение", — резюмировал он.