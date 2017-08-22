В шахматы играем или в "Чапаева"? Соцсети о встрече Волкера и Суркова

twitter.com/kvolker

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В понедельник, 21 августа, в Минске состоялась первая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, на которой обсуждались пути урегулирования конфликта на Донбассе. Сама встреча прошла в закрытом режиме — СМИ не приглашали…. Да и после самих переговоров и Волкер и Сурков удостоили прессу заявлениями весьма общего характера: "стороны договорились о продолжении совместной работы", "определили темы для следующей встречи"…

Читайте также: Корнейчук: Трамп и Путин приступили к перезапуску "Минска"

Неудивительно, что в украинском сегменте соцсетей такие минские переговоры породили массу предположений: "Как по мне, обсуждать они могут только одно: условия "замораживание" конфликта на Востоке Украины"; "…ждем скорую встречу лидеров "нормандской четверки". И оглашение решений по "перезапуску" Минских соглашений". "Пока главные слова по результатам встречи Волкер-Сурков: "мирный процесс и на политическом треке" может идти быстрее", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook