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    В шахматы играем или в "Чапаева"? Соцсети о встрече Волкера и Суркова

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (24)

    (обновлено: )39010
    В Минске прошли переговоры по Донбассу. Встречались спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков. Как отреагировали на эту встречу сами украинцы в соцсетях?
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В понедельник, 21 августа, в Минске состоялась первая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова, на которой обсуждались пути урегулирования конфликта на Донбассе. Сама встреча прошла в закрытом режиме — СМИ не приглашали…. Да и после самих переговоров и Волкер и Сурков удостоили прессу заявлениями весьма общего характера: "стороны договорились о продолжении совместной работы", "определили темы для следующей встречи"…

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    Неудивительно, что в украинском сегменте соцсетей такие минские переговоры породили массу предположений: "Как по мне, обсуждать они могут только одно: условия "замораживание" конфликта на Востоке Украины"; "…ждем скорую встречу лидеров "нормандской четверки". И оглашение решений по "перезапуску" Минских соглашений". "Пока главные слова по результатам встречи Волкер-Сурков: "мирный процесс и на политическом треке" может идти быстрее", — пишут украинцы в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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