Зачистка под Порошенко и реанимация "Минска". Погребинский об осени-2017

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Тяжелые голосования в Раде, реанимация "Минска-2", дальнейшая зачистка под президента и продолжение скандала с Саакашвили: своими прогнозами на горячую политическую осень с РИА Новости Украина поделился политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

На осень в парламенте назначен целый ряд "сложных" для власти голосований…

– Да, это важные голосования, которых требует Международный валютный фонд. Это и вопрос по земле (земельная реформа – Ред,), возможно его как-то будут пролонгировать, но все равно эта тема существует. Это пенсионная реформа, это медицинская реформа, то, что начато и не завершено.

И эти законопроекты явно непопулярны. Я думаю, можно ожидать, что разная оппозиция будет пытаться использовать эти голосования, которые, как мне кажется, у Порошенко есть шанс продавить – может быть, не по земле, а по пенсионной и медицинской реформам. Эти голосования могут использовать для атаки на действующую власть – прежде всего, с популистской точки зрения, но не только.

Будут ли обсуждать предоставление летального оборонительного оружия из США?

– Я думаю, это будет в повестке дня. Эта тема у нас не вызывает дискуссий, хотя исключительно потому, что у нас такая «нечувана» (неслыханная, здесь – иронически – Ред.) свобода слова.

Ясно, что у нас есть вменяемые люди, которые критически относятся к этим перспективам. Я, например, считаю, что это может привести к эскалации на Донбассе, у меня есть аргументы.

А в США идет очень активная дискуссия на эту тему. И в ней участвуют представители разных лагерей. В том числе те, кто поддерживает Украину и считает, что это опасно для Украины, это противоречит украинским интересам и американским – тоже. Такая дискуссия есть, она активно ведется в ведущих средствах массовой информации – Washington Post, Washington Times, New York Times и так далее.

Также здесь будет участвовать тема поставок или непоставок для Северной Кореи украинских ракетных двигателей. И все это, запутанное, вместе будет как-то влиять на картину возможной поставки вооружений.

Могут ли реанимировать, актуализировать "минский процесс"?

– Я не исключаю, что у него будет какое-то второе дыхание. Неясно, то ли это будет с помощью Волкера-Суркова, то ли какие-то инициативы от молодого французского президента (Макрона) будут подталкивать этот процесс к тому, чтобы его вывести из тупика.

А каковы главные задачи власти на осень, в частности – президента Порошенко?

– Президент уже явно дал понять, косвенно, конечно, что он начал кампанию по переизбранию на второй срок и зачищает поле от тех, кто жестко его критикует. Поэтому процессы продолжатся. В первую очередь, дисциплинирование той части парламента, которая продается и которую легко запугать. Значит, будут уголовные дела, попытки снять непрекосновенность уже с десятков депутатов парламента, чтобы их подвесить на крючок и чтобы они были послушны для голосований, которые нужны президенту.

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Будет продолжаться атака на средства массовой информации, на независимых экспертов – тоже вполне вероятно. Я вполне верю утечкам насчет «дела политологов» – все это возможно. И это делается для того чтобы открыть пространство для исключительно позитивных комментариев «порохоботами» и прочими людьми, которые и в социальных сетях, и на телевидении будут рассказывать, каких замечаетельных успехов добилась страна при правлении Порошенко.

Возможны ли досрочные парламентские выборы?

– Я не верю, что они в скором времени возможны. Больше, чем на полгода тут прогнозировать ничего нельзя, но мне кажется, что даже на весну следующего года это (досрочные выборы – Ред.) уже выглядит маловероятно.

А что касается кадровых перестановок во власти? Под кем шатаются кресла?

– Ясно, что какая-то кошка пробежала между премьером и президентом и премьер пытается играть в свою игру, пользуясь поддержкой команды Яценюка-Авакова. Но если президент почувствует угрозу, ему надо будет искать способ избавиться от тех людей, которые такую угрозу представляют.

Что касается финансовых потоков – похоже, они все поделены, больше делить нечего и в этом смысле я рассматриваю возможность отставки (министра инфраструктуры – Ред.) Омеляна. И, в конце концов, может быть, хватит мозгов уволить эту даму из министерства здравоохранения – она исполняет обязанности (Ульяна Супрун – Ред.). Это такие естественные ожидания, которые вероятно произойдут уже осенью.

Я ожидаю также скандала с Саакашвили: так все не закончится. Он будет пытаться тут прорываться, возбудить какие-то судебные дела и так далее. Косвенной поддержкой в Штатах и в Европе он пользуется. И Порошенко будет довольно сложно от него избавиться.