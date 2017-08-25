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    Аналитика и комментарии

    Зачистка под Порошенко и реанимация "Минска". Погребинский об осени-2017

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    Президент Порошенко явно дал понять, что начал кампанию по переизбранию на второй срок, поэтому зачищает поле от критиков, отмечает политический эксперт Михаил Погребинский.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина 

    Тяжелые голосования в Раде, реанимация "Минска-2", дальнейшая зачистка под президента и продолжение скандала с Саакашвили: своими прогнозами на горячую политическую осень с РИА Новости Украина поделился политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украину ждет горячая осень... последняя осень?

    На осень в парламенте назначен целый ряд "сложных" для власти голосований… 

    – Да, это важные голосования, которых требует Международный валютный фонд. Это и вопрос по земле (земельная реформа – Ред,), возможно его как-то будут пролонгировать, но все равно эта тема существует. Это пенсионная реформа, это медицинская реформа, то, что начато и не завершено

    И эти законопроекты явно непопулярны. Я думаю, можно ожидать, что разная оппозиция будет пытаться использовать эти голосования, которые, как мне кажется, у Порошенко есть шанс продавить – может быть, не по земле, а по пенсионной и медицинской реформам. Эти голосования могут использовать для атаки на действующую власть – прежде всего, с популистской точки зрения, но не только. 

    Будут ли обсуждать предоставление летального оборонительного оружия из США?

    – Я думаю, это будет в повестке дня. Эта тема у нас не вызывает дискуссий, хотя исключительно потому, что у нас такая «нечувана» (неслыханная, здесь – иронически – Ред.) свобода слова. 

    Ясно, что у нас есть вменяемые люди, которые критически относятся к этим перспективам. Я, например, считаю, что это может привести к эскалации на Донбассе, у меня есть аргументы. 

    А в США идет очень активная дискуссия на эту тему. И в ней участвуют представители разных лагерей. В том числе те, кто поддерживает Украину и считает, что это опасно для Украины, это противоречит украинским интересам и американским – тоже. Такая дискуссия есть, она активно ведется в ведущих средствах массовой информации – Washington Post, Washington Times, New York Times и так далее. 

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина
    Летальное оружие из США. Решение пока не принято - Погребинский

    Также здесь будет участвовать тема поставок или непоставок для Северной Кореи украинских ракетных двигателей. И все это, запутанное, вместе будет как-то влиять на картину возможной поставки вооружений. 

    Могут ли реанимировать, актуализировать "минский процесс"? 

    – Я не исключаю, что у него будет какое-то второе дыхание. Неясно, то ли это будет с помощью Волкера-Суркова, то ли какие-то инициативы от молодого французского президента (Макрона) будут подталкивать этот процесс к тому, чтобы его вывести из тупика. 

    А каковы главные задачи власти на осень, в частности – президента Порошенко?

    – Президент уже явно дал понять, косвенно, конечно, что он начал кампанию по переизбранию на второй срок и зачищает поле от тех, кто жестко его критикует. Поэтому процессы продолжатся. В первую очередь, дисциплинирование той части парламента, которая продается и которую легко запугать. Значит, будут уголовные дела, попытки снять непрекосновенность уже с десятков депутатов парламента, чтобы их подвесить на крючок и чтобы они были послушны для голосований, которые нужны президенту. 

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    Будет продолжаться атака на средства массовой информации, на независимых экспертов – тоже вполне вероятно. Я вполне верю утечкам насчет «дела политологов» – все это возможно. И это делается для того чтобы открыть пространство для исключительно позитивных комментариев «порохоботами» и прочими людьми, которые и в социальных сетях, и на телевидении будут рассказывать, каких замечаетельных успехов добилась страна при правлении Порошенко. 

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Он, она, оно. Кто сменит Порошенко?

    Возможны ли досрочные парламентские выборы?

    – Я не верю, что они в скором времени возможны. Больше, чем на полгода тут прогнозировать ничего нельзя, но мне кажется, что даже на весну следующего года это (досрочные выборы – Ред.) уже выглядит маловероятно. 

    А что касается кадровых перестановок во власти? Под кем шатаются кресла?

    – Ясно, что какая-то кошка пробежала между премьером и президентом и премьер пытается играть в свою игру, пользуясь поддержкой команды Яценюка-Авакова. Но если президент почувствует угрозу, ему надо будет искать способ избавиться от тех людей, которые такую угрозу представляют. 

    Что касается финансовых потоков – похоже, они все поделены, больше делить нечего и в этом смысле я рассматриваю возможность отставки (министра инфраструктуры – Ред.) Омеляна. И, в конце концов, может быть, хватит мозгов уволить эту даму из министерства здравоохранения – она исполняет обязанности (Ульяна Супрун – Ред.). Это такие естественные ожидания, которые вероятно произойдут уже осенью.

    Я ожидаю также скандала с Саакашвили: так все не закончится. Он будет пытаться тут прорываться, возбудить какие-то судебные дела и так далее. Косвенной поддержкой в Штатах и в Европе он пользуется. И Порошенко будет довольно сложно от него избавиться. 

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