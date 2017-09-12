Полпред ЛНР на минских переговорах получил "интересную работу"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назначил полпреда ЛНР на минских переговорах Владислава Дейнего исполняющим обязанности главы МИД, сообщается во вторник на сайте главы ЛНР.

"Указом главы Луганской народной республики Дейнего Владислав Николаевич с 12.09.2017 назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики", — говорится в сообщении.

В понедельник Дейнего заявил РИА Новости, что Народный совет ЛНР снял с него депутатские полномочия. Как отметил Дейнего, это связано с тем, что ему "предложили очень интересную работу". По его словам, парламент республики установленной процедурой снял с него полномочия депутата. Дейнего уточнил, что в связи с его вступлением в новую должность глава ЛНР Игорь Плотницкий решит, будет ли он и в дальнейшем оставаться полпредом ЛНР на переговорах в Минске.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.