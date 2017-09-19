Идеи по миротворцам не должны отвлекать от выполнения "Минска-2" - Хуг

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Инициативы по размещению миротворцев ООН в Донбассе не должны отвлекать внимание сторон конфликта от выполнения минских соглашений, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Ни одна инициатива, однако, не должна отвлекать внимания от уже определенных обязательств сторон по прекращению этого конфликта", — приводит слова Хуга агентство УНИАН.

Он напомнил, что сторонами уже подписаны минские договоренности, где определены их обязательства, которые должны быть выполнены. Хуг отметил, что для достижения полной реализации минских договоренностей необходима политическая воля сторон.

"Любая инициатива, которая поможет выполнению (минских соглашений — Ред.), приветствуется, но эти инициативы не должны отвлекать внимания от этих обязательств", — подчеркнул Хуг.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.