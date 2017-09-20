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    За последние три месяца убиты 26 мирных жителей Донбасса - Порошенко

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (133)

    (обновлено: )14305
    Наблюдатели в зоне конфликта в Донбассе фиксируют прецеденты нарушения прав человека, а за последние три месяца в зоне конфликта были убиты 26 мирных жителей, отметил глава государства.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. С середины мая по август в зоне конфликта в Донбассе были убиты 26 мирных жителей. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления в Совбезе ООН, которое транслировал "112 Украина".

    Смотрите также: Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

    По словам Порошенко, наблюдатели в зоне конфликта в Донбассе фиксируют прецеденты нарушения прав человека, а за последние три месяца в зоне конфликта были убиты 26 мирных жителей.

    "Ситуация не становится лучше в регионе на Донбассе. Несмотря на инициативы прекращения, люди продолжают погибать. Мониторинговые миссии зафиксировали в Украине более 161 конфликт, связанных с нарушением прав граждан с середины мая до августа 2017 г из 26 людьми, которые были убиты, и 135 ранены. Только подумайте об этих числах! Это происходит в 21 веке в сердце Европы", — заявил он.

    Напомним, Порошенко призвал ООН развернуть миротворцев в Донбассе. По его мнению, чем быстрее это произойдет, тем лучше.

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