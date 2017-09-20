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20.09.201711:09
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    Политика

    Порошенко в среду выступит на Генассамблее ООН

    Тема:

    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом (126)

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    Петр Порошенко в ходе выступления на ГА ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, выступит на дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и примет участие в саммите Совбеза ООН.

    Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

    "В среду 20 сентября Президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот же день примерно в 11:45 по местному времени (Президент выступит девятым)", — написал Цеголко.

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