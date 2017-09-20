Порошенко в среду выступит на Генассамблее ООН

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 20 сентября, выступит на дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и примет участие в саммите Совбеза ООН.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"В среду 20 сентября Президент выступит на саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества. Саммит пройдет с 10:00 до 11:30 по местному времени. А выступление на Генассамблее ООН запланировано в этот же день примерно в 11:45 по местному времени (Президент выступит девятым)", — написал Цеголко.