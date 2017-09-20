Президент Литвы о "российской агрессии" с трибуны ООН

Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, заявила, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха.

В Нью-Йорке 12 сентября официально открылась 72-я сессия ГА ООН, полномочия председателя принял глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Непосредственно перед выступлением Грибаускайте делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал.

"Сегодня внимание мира обращено на Северную Корею и другие регионы, однако те же методы шантажа и агрессии используются в Украине и вдоль восточной границы НАТО. Около ста тысяч российских военнослужащих принимают участие в учениях наступательного характера "Запад-2017" на границах балтийских государств и Польши и даже в Арктике", — сказала с трибуны Грибаускайте.

По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад". По ее словам, такие учения являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха.

Она считает, что военным арсеналом России, кроме оружия, являются также "распространяемые ложные новости и агрессивная дестабилизирующая пропаганда". Строящуюся БелАЭС рядом с городам Островец, в Гродненской области глава Литвы назвала "геополитическим оружием, несоответствующим основным стандартам международной ядерной энергетики".

Ранее сообщалось, что делегация РФ на Генассамблее ООН покинула зал перед выступлением президента Литвы.