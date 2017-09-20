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    Порошенко: улучшения ситуации в Донбассе нет

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    Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    ООН, 20 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил, что улучшения ситуации в Донбассе нет.

    "Ситуация нисколько не улучшилась в Донбассе", — сказал он, выступая в среду на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

    По словам Порошенко, "несмотря на многочисленные инициативы прекращения огня, страдают ни в чем не повинные люди".

    Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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