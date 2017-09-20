Порошенко: улучшения ситуации в Донбассе нет

ООН, 20 сен — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил, что улучшения ситуации в Донбассе нет.

"Ситуация нисколько не улучшилась в Донбассе", — сказал он, выступая в среду на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

По словам Порошенко, "несмотря на многочисленные инициативы прекращения огня, страдают ни в чем не повинные люди".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.