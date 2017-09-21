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    Общество

    Красный Крест направил конвой с гумпомощью в Донбасс

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (151)

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    По информации Госпогранслужбы, через КПВВ "Новотроицкое" нпроследовали десять грузовых автомобилей Красного Креста с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн.
    Автомобиль Красного Креста
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Международный комитет Красного креста (МККК) направил для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса десять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    RIA News Андрей Теличев | Перейти в фотобанк
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    "Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на неконтролируемую территорию в направлении Донецка проследовали десять грузовых автомобилей с грузом продуктовых наборов, строительных материалов общим весом более 190 тонн. Груз направлен от миссии Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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