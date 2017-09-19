Макрон: мы должны обеспечить эффективное прекращение огня в Украине

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Следует обеспечить эффективное прекращение огня в Украине, а для этого нужно постоянно выполнять принятые на себя обязательства. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время своего выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"В Украине мы должны постоянно выполнять принятые на себя обязательства и обеспечить эффективное прекращение огня, постепенно, как мы это делали совместно с Германией, чтобы те стороны, которые там есть, придерживались международного права и в конечном итоге вышли на окончание конфликта", — отметил он.

Макрон также подчеркнул важность урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Коллективные действия должны поддерживать в этой стране соблюдение демократии, возможностей всем политическим силам говорить, чтобы не было тех диктаторских тенденций, которые там сейчас есть", — отметил он.

Президент Франции указал и на угрозу со стороны КНДР.

"Многосторонняя дипломатия заставляет нас бороться с ядерным противостоянием. Пхеньян перешел красную линию в военной эскалации, и это касается нас. Наша ответственность — вместе с РФ и Китаем твердо и активно вернуть Северную Корею за стол переговоров", — подчеркнул Макрон.