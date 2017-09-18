Ужасы лагеря "Виктория": все шокирующие подробности трагедии

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Страшная трагедия в одесском лагере "Виктория" потрясла всю Украину и вскрыла ряд роковых ошибок и просчетов чиновников. Две девочки — 8-летняя София Мазур и 9-летняя Анастасия Кулинич погибли. Именно под ними в комнате и начался пожар. Еще одну девочку — 12-летнюю Снежану Арпений – до сих пор ищут.

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В областной детской больнице проходит лечение еще одна участница ансамбля Екатерина Ной, которая во время страшного пожара в детском лагере "Виктория" спасала своих младших товарищей.

"Эта девочка-герой, ее родители-великие люди, которые воспитали Человека с большим сердцем! И у нас есть будущее с такими людьми! Катя Ной спасла из горящего корпуса, восемь деток от 8 до 10 лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей", — пишут местные СМИ.

На данный момент одесская милиция задержала Петроса Саркисяна, директора детского лагеря. Правда, перед задержанием Саркисян слег в больницу — якобы у него проблемы с сердцем. Отстранен от должности и замдиректора лагеря, отвечающий за пожарную безопасность, а также глава райадминистрации Владимир Сушков. Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич сама подала в отставку.

Прокуратура открыла два уголовных производства по фактам "служебной халатности чиновников" и "нарушениям установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Следствие продолжается, однако в нем остается еще много белых пятен. Пока вопрос, кто виноват, остается без ответа. А вот погибших детей — уже не вернуть.

Тем временем, местные жители требуют ответа и от самого мэра города Геннадия Труханова.

Родители погибших детей и активисты даже пошли штурмом на админздание. По их мнению, ответственность за возникновение пожара, в первую очередь, лежит впервую очередь на городских властях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Миллионы на лагерь

Местные СМИ пишут, что именно нарушения, связанные с использованием бюджетных средств, и привели к трагедии.

По мнению главреда "Думской" Олега Константинова, гибель детей в лагере осветила все проблемы нынешней официальной Одессы, "на которую из-за децентрализации свалилось рекордно большое бюджетное бабло, требующее срочного освоения".

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"Деньги вбухиваются во все что только можно – в ремонты, реконструкции и строительство, в дороги, садики, школы. В детские лагеря. При этом допускаются страшные злоупотребления, и зачастую полностью отсутствует контроль за конечным результатом", — пишет он.

Родственники детей жалуются, что на ремонте лагеря, который лично курировал Геннадий Труханов, экономили при любой возможности. Из-за этого в лагере были проблемы с электричеством, стены деревянного корпуса плохо обработали противопожарной защитой, а дорогостоящая сигнализация, которая постоянно срабатывала, была на ночь отключена.

И это при том, пишет Константинов, что совокупно на "Викторию" потратили больше 60 миллионов гривен. Подрядчиком была компания "Юг-Укрстрой", победившая на тендере компанию "Монолит". Средствами распоряжалось управление капстроительства Одесского горсовета, которым руководит Борис Панов. Однако этого соратника одесского мэра Геннадия Труханова не раз подозревали в служебной халатности из-за непрозрачного распределения средств при ремонте городской канализации.

В 2016 году управление капстроительства заключило с "Юг-Укрстроем" дополнительный договор еще на 11 млн грн. Речь шла какраз об установке автоматической пожарной сигнализации. Той самой, которая не сработала!

Однако, как выяснилось, договор с компанией "Укртехбезпека", которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание о устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

"В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния", — сказал замначальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Вовк, добавив, что система была отключена от пульта.

Думская.net На месте пожара в детском лагере в Одессе

На многочисленные нарушения указывают и сами строители, которые принимали участие в реконструкции лагеря. Они указывают, что на ремонте экономили при любой возможности. Одной из них была закупка огнезащитного лака, дорогостоящего. Согласно акту выполненных работ, лаком покрывали лишь некоторые части конструкции.

Как выяснилось, внешние стены строили привычными методами. Хотя на самом деле древесина должна отстояться не менее года, чтобы перенести все возможные сезонные перепады температур и влажности — то есть, пройти своеобразное закаливание.

Однако подрядчики спешили: работа требовали закончить за четыре месяца, просто недопустимо для такого помещения и конструкций.

Гарантий никаких работникам не дали, документы никто с ними не подписывал, а в конце и вообще наотрез отказались платить.

"Да, фактически мы были субподрядчиками, выполняли свою часть работы, — рассказал он. — Но скорее нас можно назвать "шабашниками" — никаких документальных свидетельств нашей работы на этом объекте нет. Платили по минимуму. Многие исполнители возмущались тем, что ради экономии денег и времени их заставляют отступать от технологии…Специалисты возмущались тем, что их заставили сделать всю работу за четыре месяца. В результате они отказались от каких-либо гарантий и уехали, так и не подписав ни единого документа", - рассказал "Думской" один из строителей.

При этом он не исключает, что пожар мог начаться из-за электропроводки.

"Думаю, пожар, действительно, начался с электропроводки — говорят, там было много проблем. Экономили на всем, от сечения проводов до качества монтажа. И то, что сигнализация не работала, как положено, меня тоже не удивляет…", — добавил он.

Мэр отрицает просчеты

В то же время сам мэр города Геннадий Труханов какие- то просчеты отрицает. Он уверяет, что при реконструкции детского лагеря были соблюдены все нормы противопожарной безопасности.

По его словам, "построен самый лучший лагер, где основное внимание уделялось безопасности".

Мэр также добавил, что сигнализацией занимался "порядочный чиновник, верующий человек, а не какой-то хапуга", и попросил дождаться результатов расследования.

Относительно нерабочей пожарной сигнализации, Труханов сказал: "На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут жесткие в отношении виновных. Мы никого не будем оправдывать и прятать".

Почему молчит президент?

Примечательно, что в мае 2017 года президент Петр Порошенко лично проинспектировал лагерь "Виктория" в ходе своего рабочего визита в Одессу. Он осмотрел корпуса, прилегающую территорию и пообщался со школьниками.

Сопровождавший главу государства мэр Одессы Геннадий Труханов тогда назвал "Викторию" "образцовым детским оздоровительным комплексом".

"Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях. И мы их создали", — заявлял Труханов.

Но сейчас соболезнования семьям погибших Порошенко так и не выразил.

Мнения

Политэксперт Дмитрий Корнейчук считает, что в трагедии виновата наша ментальность, а именно всеобщее безразличие.

"Вот скажу коротко о трагедии в детском лагере в Одессе. Виновата наша ментальность. Нашим людям на все плевать. И в первую очередь — на других людей. Отсюда и проистекают все проблемы — от некачественной электропроводки до отсутствия воды в пожарном гидранте. Страшные люди. Страшная страна", — пишет он у себя в Facedook.

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В свою очередь адвокат Евгений Лосовский допускает, что руководителям и воспитателям лагеря в Одессе грозят большие тюремные сроки, а вот высокопоставленные чиновники, причастные к "распилу" средств на противопожарную систему, отделаются административным наказанием.

"Прежде всего, при таких тяжких последствиях, как смерть детей, однозначно не может присутствовать только называемая роль стрелочника. То есть в данном случае только технического работника, который не установил какую-либо часть противопожарной сигнализации.

Прежде всего, нести ответственность должны и однозначно будут все, иначе у нас нельзя назвать наше государство государством, начиная от руководителя организации. Прежде всего, необходимо понимать, на чьем балансе находилось данное предприятие, то есть сам лагерь, и каким образом организовывался контроль. То есть кем он организовывался выше по уже самой системе.

Поэтому ответ следующий: начиная от технического исполнителя, конечно, должно быть физически подтверждено, что в определенное время и даты, системы не были поставлены. Но на этом останавливаться нельзя. Если судить только с точки зрения наказания и устранения с работы кого-либо, кто имел отношение к данной системе нарушений, мы, в принципе, остановимся на половине вопроса.

Поэтому стоит поднять также еще ряд вопросов, связанных не только с должностным исполнением своих обязательств и обязанностей самим коллективом предприятия, но еще, как я понимаю, лагерь на балансе у Минобразования или у кого-либо другого. Это ответственность именно по контролю", — отметил адвокат в комментарии радиостанции "Голос Столицы".

По материалам из открытых источников интернет