За пожар в лагере в Одессе ответят "пешки" - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В ночь на 16 сентября в Одессе произошел пожар в детском лагере "Виктория" — загорелся один из деревянных двухэтажных корпусов.

Пожарная сигнализация, по словам очевидцев, не сработала. Дети проснулись от запаха дыма. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. В результате пожара трое детей погибло.

Одесская милиция задержала Петроса Саркисяна, директор детского лагеря. Сейчас он находится в больнице под надзором полиции. Отстранен от должности и заместитель директора лагеря, отвечающий за пожарную безопасность.

Кто должен понести ответственность за эту трагедию, в эфире радиостанции Голос столицы пояснил адвокат Сергей Лапутько.

(текст публикуется на языке оригинала)

За фактом пожежі, унаслідок якої троє дітей загинуло, окрім керівництва табору, хто ще може бути притягнутий до відповідальності?

— Наскільки мені відомо, по даному факту зареєстровано кримінальне провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Крім того, на сьогоднішній день повідомлено про підозру директору вказаного табору за ст. 270 ч. 2 — це досить-таки тяжка стаття, позбавлення волі там до 8 років. Що стосується винних осіб, то, я так розумію, це державний заклад, там є відповідальний за пожежну безпеку — також повинен бути покараний. А також проведено службове розслідування у департаменті надзвичайних ситуацій Одеської області, тому що там напевно ж були якісь інспектори, які перевіряли, і, наскільки мені відомо, там були приписи повідомлені керівництву даного табору для усунення недоліків, а дані недоліки усунуті не були. Тому повинно бути покарано.

Те, що директор має проблеми із серцем, це пом'якшувальна обставина для нього?

— Це буде вирішувати суд при обранні запобіжного заходу, а саме — стан здоров'я директора. Вплине, але, якщо буде можливість здійснювати його лікування в закладах СІЗО, то це не буде перешкодою.

Управління капітального будівництва Одеської міськради влітку 2016 року освоїло 16 млн гривень на додаткових роботах із реконструкції дитячого табору «Вікторія», серед них і були роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації. Чи може це бути сигналом для початку розслідування із боку ГПУ і НАБУ?

— Звичайно. Це вже питання прокуратури, і потрібно досліджувати повно та всебічно всі сторони реконструкції, ремонту вказаного закладу. Наскільки мені відомо, там навіть був Порошенко на відкритті цього табору. І прем'єр був на відкритті цього табору, але в нас проблема системна. Якби це була проблема з точки зору недотримання пожежних правил зі сторони приватного підприємства або бізнесмена, то там департамент з надзвичайних ситуацій не був би такий лояльний і такий м'який — вони б його просто не відкрили. А проблема полягає в тому, що це державний орган, до державного органу мають, знаєте, вони не завжди мають такі категоричні… усуньте там колись, то нема, не працює у вас той пожежний рукав… усунете коли-небудь. Ось і настав той час, коли потрібно задуматись департаменту з надзвичайних ситуацій, що потрібно відноситись як до бізнесу і приватних підприємців, так і до державних підприємств однаково.

Тобто деяким людям все-таки вдасться уникнути відповідальності?

— У нас держава така, що у нас завжди деяким людям вдається уникнути відповідальності. І, на жаль, це не будуть високопосадовці, яких притягнуть до відповідальності. Це будуть звичайні виконавці, звичайний інспектор пожежного нагляду, звичайний директор того табору, в якого там, по-моєму, зупинка серця була. А високопосадовці, які брали участь в тендерах і повинні були здійснити нагляд, вони не будуть притягнуті до відповідальності, на жаль, реалії у нас такі.

Згідно із законодавством батьки загиблих і постраждалих дітей, що вони можуть отримати?

— Наскільки мені відомо, то там 40 тисяч гривень для постраждалих вже було виділено, для сімей загиблих 200 тисяч гривень виділено. Але зараз родичі тих, хто постраждав, вони мають право в рамках кримінального провадження звертатись з цивільними позовами і стягувати майнову шкоду, яку завдано їхнім дітям і їм з приводу їхнього лікування та завдання майнової шкоди в рамках кримінального провадження цього ж таки або окремо цивільними позовами. І винні особи, вони солідарно будуть відшкодовувати шкоду.

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Ранее спецкор Александр Тарасенко сообщал, что в результате пожара в лагере "Виктория" в Одессе погибли трое детей, а 39 выживших нуждаются в помощи психолога.