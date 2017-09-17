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    Пожар в Одессе. Люди штурмуют горсовет

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (27)

    (обновлено: )21611
    По информации одесских СМИ, жители Одессы, возмущенные пожаром в детском лагере "Виктория", требуют отчета мэра города Геннадия Труханова.
    Штурм одесского горсовета
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Жители Одессы, возмущенные пожаром в детском лагере "Виктория", собрались под городским советом.

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе: трагедия по халатности?

    Люди требуют отчета мэра Геннадия Труханова.

    По информации местного портала odessa.net.ua, "какой-то городской чиновник взял слово и начал "говорить, какой у нас прекрасный мэр Труханов".

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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    Штурм одесского горсовета
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
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