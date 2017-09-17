Пожар в Одессе. Люди штурмуют горсовет

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Жители Одессы, возмущенные пожаром в детском лагере "Виктория", собрались под городским советом.

Люди требуют отчета мэра Геннадия Труханова.

По информации местного портала odessa.net.ua, "какой-то городской чиновник взял слово и начал "говорить, какой у нас прекрасный мэр Труханов".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.