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    Политика

    Пожар в Одессе. Гройсман поручил Авакову создать группу для расследования

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (41)

    (обновлено: )20002
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей.
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних дел Арсену Авакову и руководителю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу для расследования пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе.

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
    Канал I am a Man Fireman на Youtube
    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    Об этом премьер-министр написал на своей странице в Facebook.

    "Все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей. Я вчера дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которая должна выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели", — написал Гройсман и добавил, что халатность, безответственность, особенно, если в их основе — коррупция, не могут иметь никаких оправданий.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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