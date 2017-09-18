В Одессе ищут девочку, которую полиция уже назвала погибшей в пожаре лагеря

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Родственники 12-летней Снежаны Арпентий, а также многие одесситы и правоохранители, посчитали неоднозначной распространенную информацию о гибели девочки и продолжают ее поиски, сообщает издание "Думская".

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"Сегодня, 17 сентября, обратился за помощью ко всем неравнодушным друзьям и одесситам папа Арпентий Снежаны с просьбой помочь осуществить поиск его дочери, а именно надо пройти частный сектор и территорию вокруг "Виктории". Официально и неофициально никто ему не подтвердил, погибла она или нет. У человека есть еще надежда", — сообщил одессит Игорь Форнальчук.

Как передает издание, сейчас патрули, в состав которых входят и нацгвардейцы, прочесывают район между улицей Вавилова и парком мемориала героической обороны Одессы "411-я батарея" — поступила информация, что там видели девочку, похожую на Снежану.

Думская.net Снежана Арпентий

Приметы пропавшей: на вид 12-13 лет, рост 150-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие, смуглая. Особых примет нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам 102, 779-49-61,766-89-98, 799-86-14 или отцу 798 86 87.

Думская.net Снежана Арпентий

О том, что девочка в результате пожара погибла сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.