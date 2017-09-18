Пострадавшим из-за пожара в детском лагере в Одессе выплатят компенсации

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Власти Одессы выплатят компенсации пострадавшим из-за пожара в детском муниципальном оздоровительном комплексе "Виктория", сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов во время встречи с семьями детей, отдыхавших в лагере, передает УНИАН.

"Это страшное горе не только для родителей, но для всей Одессы. Никакие слова не смогут восполнить эту утрату. Поэтому мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы оказать всю необходимую помощь", — сказал он.

Труханов сообщил, что помощь будет выделена в размере: по 200 тыс. грн — семьям, в которых погибли дети; по 100 тыс. — семьям, дети которых находятся на стационарном лечении; по 20 тыс. грн — семьям, дети которых находились на момент пожара в "Виктории".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.