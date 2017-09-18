наверх
18.09.201709:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пострадавшим из-за пожара в детском лагере в Одессе выплатят компенсации

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (40)

    (обновлено: )121
    По 200 тысяч грн выплатят семьям, в которых погибли дети, по 100 тысяч - семьям, дети которых находятся на стационарном лечении, по 20 тысяч грн - семьям, дети которых находились на момент пожара в "Виктории".
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Власти Одессы выплатят компенсации пострадавшим из-за пожара в детском муниципальном оздоровительном комплексе "Виктория", сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов во время встречи с семьями детей, отдыхавших в лагере, передает УНИАН.

    Видео тушения пожара в детском лагере в Одессе
    Канал I am a Man Fireman на Youtube
    Спасатели опубликовали видео с пожара в одесском лагере, где погибли дети

    "Это страшное горе не только для родителей, но для всей Одессы. Никакие слова не смогут восполнить эту утрату. Поэтому мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы оказать всю необходимую помощь", — сказал он. 

    Труханов сообщил, что помощь будет выделена в размере: по 200 тыс. грн — семьям, в которых погибли дети; по 100 тыс. — семьям, дети которых находятся на стационарном лечении; по 20 тыс. грн — семьям, дети которых находились на момент пожара в "Виктории".

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне