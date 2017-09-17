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    Установка палаток и драка у Одесского горсовета

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (25)

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    Как сообщили местные СМИ, около 21:50 активисты установили палатки под стенами Одесского горсовета. В ходе размещения палаток между правоохранителями и активистами произошли потасовки.
    Канал Думская на Youtube

    "Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов", — говорится в сообщении полиции.

    В полиции добавили, что следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. Как сообщает "Думская", около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета.    

    "Муниципалы попытались их убрать. Вспыхнула драка", — пишет издание.

    Смотрите также: Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

    Ранее в Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты.  Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек. Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского. Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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    Установка палаток и драка у Одесского горсовета. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
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