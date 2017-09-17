Установка палаток и драка у Одесского горсовета

"Возникла потасовка, которая сопровождалась хулиганскими действиями со стороны активистов", — говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. Как сообщает "Думская", около 21:50 активисты установили палатки под стенами горсовета.

"Муниципалы попытались их убрать. Вспыхнула драка", — пишет издание.

Смотрите также: Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

Ранее в Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты. Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек. Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского. Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.