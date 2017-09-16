Трагедия в детском лагере Одессы: появились новые подробности

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Полиция объявила о подозрении и допросила руководителя танцевального коллектива "Адель" Татьяну Егорову, чьи подопечные погибли в пожаре лагеря "Виктория".

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Об этом "Думской" сообщили родители детей – участников ансамбля.

"Выяснилось, что возгорание началось в ее комнате, и она была единственным взрослым в сгоревшем корпусе", — рассказали родители.

Сегодня Егорову допрашивали в Киевском отделе полиции. Во время допроса ей стало плохо. Вызвали скорую помощь, однако ни одно городское медицинское учреждение не принимало пациентку.

В то же время родители уверены, что Егорова спасла жизни их детей, потому как она выводила воспитанников из горящего здания. Кроме того, по словам отца одной из участниц "Адели", при поселении дети жаловались на то, что в их корпусе нельзя было нормально купаться, так как периодически било током. И тогда администрация лагеря посоветовала им надевать в душе резиновые тапочки.

Отключенную сигнализацию также объяснили тем, что она срабатывала каждый день, потому ее отключили на ночь, чтобы она никого не будила. Напомним, общественное расследование пожара в "Виктории" показало, что на внутренних конструкциях спальных корпусов нет даже следов противопожарной пропитки.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.