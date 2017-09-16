Полиция Одессы задержала директора сгоревшего детского лагеря

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе полиция задержала по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Об этом заявил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

"Докладываю, в порядке ст. 208 УПК задержан директор детского лагеря "Виктория", как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. Меру пресечения будет решать суд", — написал он.

Ранее сообщалось, что в Одессе у директора детского лагеря "Виктория" остановилось сердце, после того как он узнал о пожаре.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях.