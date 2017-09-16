наверх
16.09.201717:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция Одессы задержала директора сгоревшего детского лагеря

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (17)

    (обновлено: )12201
    Как сообщил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин, задержан директор детского лагеря "Виктория", как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе полиция задержала по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Канал RT на Youtube
    Руины и пепел: что осталось от корпуса детского лагеря в Одессе

    Об этом заявил начальник Главного управления национальной полиции в Одесской области генерал Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

    "Докладываю, в порядке ст. 208 УПК задержан директор детского лагеря "Виктория", как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого заведения. Меру пресечения будет решать суд", — написал он.

    Ранее сообщалось, что в Одессе у директора детского лагеря "Виктория" остановилось сердце, после того как он узнал о пожаре.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе. Ранее сообщалось о трех погибших детях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне