Трагедия в детском лагере Одессы: родители штурмуют мэрию

Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек, передает Думская.

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Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского.

Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

Позже начальник ГУНП генерала Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.