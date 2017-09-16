наверх
16.09.201720:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Трагедия в детском лагере Одессы: родители штурмуют мэрию

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (19)

    (обновлено: )496
    В Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавших в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты.
    Канал "ТАЙМЕР Одесса" в Youtube

    Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек, передает Думская.

    Смотрите также: Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского.

    Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

    Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

    Позже начальник ГУНП генерала Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в муниципальном детском лагере в Одессе. Видео
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Учения России и Белоруссии "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Взрыв в лондонском метро
    Европу атакуют: взрыв в Лондоне