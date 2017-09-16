Пожар в детском лагере в Одессе: у директора остановилось сердце

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе у директора детского лагеря "Виктория" остановилось сердце, после того как он узнал о пожаре. Об этом сообщает depo.Одесса.
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О происшествии во время экстренного совещания в городском совете заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.
По его словам, руководитель лагеря сейчас находится в больнице под капельницами. Взять у него комментарии о произошедшем пока невозможно.
Текущий директор возглавлял лагерь в течение 20 лет. Труханов отметил, что недавно он перенес инфаркт.
Как сообщал Realist, полиция открыла уголовное дело по факту пожара в муниципальном оздоровительно-спортивном детском лагере "Виктория" в Одессе.
В результате пожара погибли двое детей, пятеро пострадали.
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур по погибшим.