Пожар в детском лагере в Одессе: у директора остановилось сердце

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе у директора детского лагеря "Виктория" остановилось сердце, после того как он узнал о пожаре. Об этом сообщает depo.Одесса.

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О происшествии во время экстренного совещания в городском совете заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, руководитель лагеря сейчас находится в больнице под капельницами. Взять у него комментарии о произошедшем пока невозможно.

Текущий директор возглавлял лагерь в течение 20 лет. Труханов отметил, что недавно он перенес инфаркт.

Как сообщал Realist, полиция открыла уголовное дело по факту пожара в муниципальном оздоровительно-спортивном детском лагере "Виктория" в Одессе.

В результате пожара погибли двое детей, пятеро пострадали.

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов объявил траур по погибшим.