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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (8)

    (обновлено: )102
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере Виктория в Одессе
    Масштабный пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    В результате пожара полностью уничтожен один из корпусов лагеря
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Полиция сообщила о гибели трех детей
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Площадь пожара в детском лагере в Одессе составила 1 тыс "квадратов"
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере Виктория в Одессе
    Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе
    Скриншот с видео Андрея Танцюры
    Масштабный пожар в детском лагере в Одессе
    Масштабный пожар в детском лагере в Одессе
    Скриншот с видео Андрея Танцюры

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    Пожар в детском лагере в Одессе

    В результате ночного пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три ребенка. 

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

    Смотрите также: Крупный пожар в детском лагере в Одессе

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

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