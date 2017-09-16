Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

В результате ночного пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три ребенка.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

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Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.