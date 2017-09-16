Масштабный пожар в Одессе: горит детский оздоровительный лагерь

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул крупный пожар в одном из корпусов детского оздоровительного лагеря "Виктория". Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

Как сообщает местное интернет-издание "Думская", по состоянию на 00.55 "один корпус полностью выгорел и обвалился".

"Пожарным удалось локализовать возгорание. Сейчас проводят проливку соседних зданий, чтобы предотвратить перекидывание огня на соседние здания", — говорится в сообщении.

Скриншот с видео Андрея Танцюры Масштабный пожар в детском лагере в Одессе

Возгорание произошло в 23.30 пятницы. Пожарная сигнализация, по словам очевидцев, не сработала, однако воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. На месте дежурят несколько машин скорой помощи, в том числе реанимация.

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По данным СМИ, одна девочка надышалась дымом, медики оказывают ей помощь.