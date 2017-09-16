Пожар в Одессе: дети выпрыгивали из окон горящего корпуса

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Во время пожара,охватившего один из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, несколько детей были вынуждены спасаться, выпрыгивая из окон здания. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу, передает "Думская".

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Как сообщалось, поздно вечером в пятницу в детском оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе, размещенной на улице Дача Ковалевского, вспыхнул крупный пожар. Один из корпусов полностью сгорел, однако пожарным удалось локализовать возгорание.

"В горящем корпусе было 42 ребенка. Часть детей надышались дымом, часть — находятся в шоковом состоянии… Трое детей выпрыгнули из окон горящего корпуса. По информации врачей скорой помощи, они госпитализированы. У одного ребенка — травма от падения, двое отравились продуктами горения", — сообщает издание.

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Также сообщается, что на данный момент неизвестно место нахождения троих детей. По словам очевидцев, они, испугавшись, могли убежать в сторону пляжа.