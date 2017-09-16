Крупный пожар в муниципальном детском лагере в Одессе

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере Виктория. Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

По местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщается об исчезновении троих учащихся.

Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

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На данный момент пожарным удалось локализовать пожар, ликвидация последствий возгорания продолжается.