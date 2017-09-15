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    Киев

    Появились подробности пожара на плавучем ресторане в Киеве

    (обновлено: )17301
    По словам жителей столичной Русановки, до пожара в ресторане на воде прогремел взрыв. По данному дебаркадеру администрацией речных портов был аннулирован договор размещения, и до пятницы его должны были убрать собственники.
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Жители киевской Русановки сообщили, что в начале пожара в недостроенном ресторане на набережной слышали мощный взрыв, сообщает утром в пятницу интернет-издание "Вести".

    Накануне сгорел один из двух ресторанов на воде, которые в прошлые выходные пришвартовались к берегу. Заведение не успело открыться.

    "Жители Русановки сообщают, что в начале пожара слышали мощный взрыв", — говорится в сообщении.

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    В будущем ресторанном комплексе начали делать ремонт. По документам владельцем является Антон Киримов, баллотировавшийся в Киевсовет от "Батькивщины". Его отец — соучредитель крупной сети ресторанов в Киеве.

    По словам начальника координационного центра ГУ ГСЧС Юрия Сухомлина, спасатели оперативно прибыли на место ЧП, однако ресторан выгорел полностью. Госпитализирован охранник. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с отопительным прибором либо огнем внутри помещения.

    Депутат Киевсовета Олесь Маляревич сообщил, что по данному дебаркадеру администрацией речных портов был аннулирован договор размещения, и до пятницы его должны были убрать собственники.

    ГСЧС Украины
    На месте пожара в недостроенном ресторане на Русановской набережной в Киеве, 14 сентября 2017

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