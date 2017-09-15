Появились подробности пожара на плавучем ресторане в Киеве

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Жители киевской Русановки сообщили, что в начале пожара в недостроенном ресторане на набережной слышали мощный взрыв, сообщает утром в пятницу интернет-издание "Вести".

Накануне сгорел один из двух ресторанов на воде, которые в прошлые выходные пришвартовались к берегу. Заведение не успело открыться.

"Жители Русановки сообщают, что в начале пожара слышали мощный взрыв", — говорится в сообщении.

В будущем ресторанном комплексе начали делать ремонт. По документам владельцем является Антон Киримов, баллотировавшийся в Киевсовет от "Батькивщины". Его отец — соучредитель крупной сети ресторанов в Киеве.

По словам начальника координационного центра ГУ ГСЧС Юрия Сухомлина, спасатели оперативно прибыли на место ЧП, однако ресторан выгорел полностью. Госпитализирован охранник. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с отопительным прибором либо огнем внутри помещения.

Депутат Киевсовета Олесь Маляревич сообщил, что по данному дебаркадеру администрацией речных портов был аннулирован договор размещения, и до пятницы его должны были убрать собственники.