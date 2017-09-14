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    В Киеве потушили пожар на рынке "Колибрис"

    (обновлено: )181
    Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв. м.
    Пожар на рынке Киева
    Влад Лебедь в Facebook

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В районе киевской Борщаговки пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании аптеки на ул. Леся Курбаса и на рынке "Колибрис", расположенном рядом. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

    Пожар на рынке Киева
    Влад Лебедь в Facebook
    Масштабный пожар на рынке "Колибрис" в Киеве

    Сообщение о возгорании в аптеке поступило в Службу спасения "101" в 17:24 четверга. В 18:25 пожар был локализован, а в 19:22 — ликвидирован.

    Приблизительная площадь пожара составляла около 2000 кв. м. По информации ГосЧС, в районе пожара было остановлено движение скоростных трамваев №3.
    К тушению пожара были привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

    Как сообщалось, на киевской Борщаговке загорелись киоски на рынке "Колибрис". Пожар начался около 17:24 с одноэтажного здания аптеки площадью 10 на 20 м на ул. Леся Курбаса. Обшивка аптеки была из горючих материалов, огонь быстро распространился на другие постройки. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв. м.

    В 18:25 пожар локализован. По предварительной информации, жертв и пострадавших во время пожара нет.

    Ранее сообщалось, что пожар в недостроенном ресторане на воде на Днепровской набережной в Киеве охватил площадь в 350 квадратных метров.

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