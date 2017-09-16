Тело ребенка найдено на месте пожара в одесском лагере - СМИ

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. На месте пожара в детском муниципальном лагере "Виктория" в Одессе найдены фрагменты тела ребенка, передает с места происшествия "Думская".

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщается об исчезновении троих учащихся.

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"Поиски трех девочек продолжаются. Вероятная причина возгорания – короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка", — сообщает "Думская".

Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

Думская.net Фото Александра Гиманова Пожар в детском лагере в Одессе

На данный момент пожарным удалось локализовать пожар, ликвидация последствий возгорания продолжается.