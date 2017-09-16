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    Полиция сообщила о трех погибших при пожаре в детском лагере в Одессе

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (6)

    (обновлено: )10303
    Советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что в результате ночного пожара в детском лагере "Виктория" погибли трое детей.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в "Виктория" Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    "В Одессе произошла сегодня страшная трагедия, друзья", — написал в Facebook.

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    Позже в комментариях под своим постом он добавил: "По предварительным данным, погибли трое детей".

    Facebook Руслана Форостяка
    Комментарий Руслана Форостяка

    Ранее СМИ сообщали, что на месте пожара в муниципальном детском лагере в Одессе спасатели выявили второе тело

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

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    Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.

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