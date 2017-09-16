Полиция сообщила о трех погибших при пожаре в детском лагере в Одессе

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в "Виктория" Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

"В Одессе произошла сегодня страшная трагедия, друзья", — написал в Facebook.

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Позже в комментариях под своим постом он добавил: "По предварительным данным, погибли трое детей".

Facebook Руслана Форостяка Комментарий Руслана Форостяка

Ранее СМИ сообщали, что на месте пожара в муниципальном детском лагере в Одессе спасатели выявили второе тело.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. По данным местных СМИ, в результате пожара несколько детей пострадали, также сообщалось об исчезновении троих учащихся.

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Возгорание произошло в 23:30, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей.