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    Трагедия в одесском лагере: пожарную сигнализацию специально отключили

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (15)

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    По данным ГСЧС, руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В горевшем ночью детском лагере "Виктория"в Одессе звуко-световая противопожарная сигнализация не работала уже несколько месяцев.

    Как сообщили на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА представители ГСЧС,  сигнализация была преднамеренно отключена, передает "Думская".

    Пожар в детском лагере в Одессе
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    По их данным, 23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.

    По словам спасателей, во время панической эвакуации детей из здания, где произошло возгорание, были открыты окна и двери, что привело к возникновению обратной тяги, которая максимально ускорила распространение огня по корпусу. По словам вожатых и очевидцев, которых успели опросить пожарные, здание полностью воспламенилось буквально за 2-3 минуты.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов в свою очередь сообщил, что, по его данным, сигнализация была сделана в соответствии с проектом, утвержденным ГСЧС. При строительстве лагеря были выполнены все положенные противопожарные нормы, в том числе обработка деревянных конструкций противопожарными составами.

    В свою очередь начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что все потенциальные фигуранты уголовного производства по факту пожара и гибели детей доставлены в полицию, где с ними уже проводятся следственные действия. Единственным "неохваченным" фигурантом остается директор лагеря, в настоящее время находящийся в больнице.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

    Ранее сообщалось о трех погибших детях, тела двух из которых были найдены и продолжаются поиски третьего. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

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