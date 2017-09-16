Бунт под мэрией Одессы: жесткая драка, газ и светошумовые гранаты

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавший в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты, передает Думская.

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Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек.

Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского.

Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

Думская.net Штурм мэрии в Одессе

Думская.net Штурм мэрии в Одессе

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.