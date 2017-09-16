Экс-министра юстиции Лавриновича арестовали без внесения залога

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Генеральная прокуратура Украины обвиняет бывшего президента Виктора Януковича и министра юстиции Александра Лавриновича в том, что они изменили действующую на тот момент Конституцию Украины. А именно, внесли в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текст Конституции в редакции 1996 года и официально его опубликовали. Это, по данным ГПУ, стало причиной захвата власти через расширение неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий ВР и Кабмина. По сути, Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления расширив полномочия главы государства.

В пятницу, 15 сентября, Печерский суд взял под стражу экс-министра юстиции Александра Лавриновича сроком на два месяца за то, что он дал разрешение опубликовать решение конституционного суда. По статье, которая инкриминируется экс-министру, внесение залога и выход на свободу, не предусматривается.

Экс-министр юстиции Александр Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается, заявил Лавринович после того, как суд арестовал его на два месяца.

"Надо было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим таки в Украине реально преследуется, а не ведутся переговоры", — сказал Александр Лавринович в зале суда.

Лавринович назвал себя "наиболее легкодоступной мишенью".

"Я ни разу никогда не делал ничего, что бы противоречило закону, или решению тех органов, которые ко мне выдвигали очередные претензии… Это реалии современной украинской жизни, которые надо воспринимать такими, какие они есть. Это, конечно, не значит, что не надо противодействовать этому", — сказал экс-министр.

УНИАН Судебное заседание по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича. На фото - Лавринович и Александр Вилкул.

Как отметила экс-министр юстиции сменившая на посту Лавриновича Елена Лукаш, аргументы прокуратуры по поводу взятия под стражу экс-министра, комментировать сложно. Для этого, по ее мнению, нужен или санитар или экзорцист.

Читайте также: В соцсетях бурная реакция на "золото Януковича"

"Разъясню в чем его "вина". Во-первых, он не бежал из страны, и с достоинством недоступным многим, защищал свое имя. Во-вторых, скоро годовщина гос. переворота, и по прошествии более чем трех лет режиму отчитываться не о чем. Вот и назначен "виноватый". В-третьих, победных новостей у власти нет. Убито и проиграно абсолютно все. В баржу и угли люди не верят. Им достаточно платежек и ценников, чтоб понять всю суть реформ. Четвертое, новости все хуже, и нужно переключить внимание людей. Пусть "переключателем" будет Лавринович. Ну, а о таком "преступлении" как печать нормативно-правового акта во исполнение действующего решения суда… я вообще промолчу.

Для тех, кто совершил госпереворот в 2014 году и сейчас обслуживает карбонариев…. помните о бумеранге и граблях. Жизнь длинная. Земля круглая. И она вертится", — написала на своей странице в соцсети Елена Лукаш.

Но и на этом прокуратура не останавливается, а собирается в ближайшее время подать в суд ходатайство об аресте имущества Александра Лавриновича.