Пожар в одесском детском лагере: найдены останки третьей девочки

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. В полиции подтвердили информацию о гибели третьего ребенка в результате пожара в детском лагере "Виктория".
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Нашли останки третьей жертвы трагедии, на пепелище", — написал он.
Третья погибшая — Арпентий Снежана Игоревна, 29.01.2005 г.р., сообщает "112 Украина". Была воспитанницей образцового детского хореографического ансамбля "Адель".
Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.