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    В Одесской области из-за гибели детей объявлен траур

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе (12)

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    Губернатор Одесской области объявил траур из-за гибели детей: "Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур".
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Губернатор Одесской области Максим Степанов объявил в области траур из-за гибели детей при пожаре в детском лагере.

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    "Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", — написал Степанов на своей странице в Facebook.

    Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

    Ранее сообщалось о трех погибших детях, тела двух из которых были найдены, и продолжающихся поисках третьего. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.

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