В Одесской области из-за гибели детей объявлен траур

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Губернатор Одесской области Максим Степанов объявил в области траур из-за гибели детей при пожаре в детском лагере.

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"Трагедия. От гнева и сожаления не хватает слов. В Одесской области траур", — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Пожар в детском лагере "Виктория" начался в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка — в горевшем корпусе.

Ранее сообщалось о трех погибших детях, тела двух из которых были найдены, и продолжающихся поисках третьего. По данным местного издания, четыре ребенка пострадали.