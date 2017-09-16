Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

В Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавших в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты. Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек, передает Думская.

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Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского.

Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

Позже начальник ГУНП генерала Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.