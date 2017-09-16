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    Последствия пожара в лагере Одессы: пепелище, цветы и бунт родителей

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (20)

    (обновлено: )331
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Ситуация под мэрией Одессы
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net
    Ситуация под мэрией Одессы
    Ситуация под мэрией Одессы
    Думская.net
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net
    Штурм мэрии в Одессе
    Штурм мэрии в Одессе
    Думская.net

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    На месте пожара в детском лагере в Одессе

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

    В Одессе около 17 часов к зданию мэрии на Думскую площадь стали подтягиваться родители детей, отдыхавших в лагере "Виктория", общественные активисты, патриоты. Люди требовали прибытия мэра Труханова и его зама Зинаиды Цвиринько. Всего в митинге приняли участие около 200 человек, передает Думская.

    Смотрите также: Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Кадры с места ЧП

    Начался штурм здания, пытались выбить двери. Люди принесли шины, одно колесо бросили в полицейского.

    Позже оппозиционеры предприняли вторую попытку штурма. Пытались выбить стекло в двери. Полиция применила газ и оттеснила штурмующих.

    Через некоторое время взорвалась светошумовая граната. Была жесткая драка между муниципалами и патриотами. Их разняли бойцы Нацгвардии, которые отделили стороны друг от друга.

    Позже начальник ГУНП генерала Головин пообещал комитету родителей на завтра встречу с губернатором.

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